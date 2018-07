Soraya Sáenz de Santamaría mantendrá una reunión con los afiliados leoneses este martes Casado, Cospedal y esta semana le tocará el turno a la ex vicepresidenta del PP que hará una parada en su agenda en la capital leonesa en su campaña como candidata a presidir el partido LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Domingo, 1 julio 2018, 18:14

Pablo Casado, María Dolores de Cospedal y esta semana le tocará el turno a Soraya Sáenz de Santamaría. La capital leonesa vuelve a ser parada oficial en la agenda de los precandidatos a la Presidencia del Partido Popular Nacional.

Con el anuncio de la visita de Cospedal el pasado viernes, también se conocía que la agenda de Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del PP, figuraba un alto en su camino en la capital aunque por el momento no se concretaron fechas. Será este martes a las 12:30 de la mañana cuando la ex vicepresidenta mantenga una reunión con los afiliados leoneses en la sede del PP en el Paseo de Salamanca.

La vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría dice tener ahora un discurso «mucho más libre» que cuando era vicepresidenta única del Ejecutivo. «Hablo en mi nombre y no genero ningún lío al Gobierno ni a su presidente», aseguró en una entrevista publicada en ABC.

Durante las visitas de Pablo Casado y Cospedal los precandidatos han estado acompañados por el presidente del PP leonés como por el alcalde de la capital, Juan Martínez Majo y Antonio Silván. Que todavía no han querido manifestar su apoyo público a ninguno de los candidatos.