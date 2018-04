Los socialistas leoneses exigen a Tudanca que se pronuncie sobre el caso de Óscar Álvarez Óscar Álvarez, durante una intervención en las Cortes de Castilla y León. El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Óscar Álvarez, incluyó en su currículum un Máster que en realidad nunca estuvo en su poder J.C. León Jueves, 19 abril 2018, 10:29

Sus competencias en este caso son muy limitadas, pero en su seno se evidencia el desacuerdo con la forma de actuar del socialista Óscar Álvarez. Los miembros del comité ejecutivo del PSOE en León han exteriorizado al secretario provincial, Javier Cendón, la necesidad de que se éste reclame ante la dirección autónomica medidas concretas respecto al comportamiento del portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León.

«No podemos por un lado criticar a Cifuentes y por el otro esconder que uno de los nuestros ha utilizado de forma pública un Máster que legalmente nunca tuvo», también ha asegurado.

La situación de Óscar Álvarez se deja ver 'delicada' en el seno del partido. Con el apoyo explícito de una parte de la dirección autonómico y con el pronuncimiento público de un sector de la Federal el socialista leonés se sentía 'reforzado' para 'salvar la situación'.

Críticas internas

Sin embargo las voces internas que critican su comportamiento se han sumado en los últimos días. Su asunto, pese a lo exteriorizado inicialmente por él mismo, no es menor. Todo lo contrario. Presumía de un Máster que nunca fue legal y la propia universidad en la que cursó el mismo -su acto presencial está contrastado- ha confirmado que no se puede disponer de ese título al carecer de grado o licenciatura previa.

«No entiendo lo que ha hecho Óscar Álvarez. Estas cosas nos dejan en muy mal lugar», llegó a asegurar el secretario provincial, Javier Cendón.

El hecho de que Óscar Álvarez haya modificado su currículum tampoco ha sido suficiente. El socialista leonés defendió el pasado sábado que su Máster era perfectamente legal ya que al mismo se podía acceder sin tener título universitario y «no era oficial porque era un título propio de la universidad».

La propia Universidad Pontificia de Salamanca desmintió al procurador en las Cortes de Castilla y León al remitirse a los requisitos previos y reglados para el citado Máster.

Además de todo ello el procurador leonés Óscar Álvarez utilizó su 'no Master en Comunicación Política' para impartir clases en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y en la Pontificia de Salamanca.

Así lo han confirmado este martes fuentes del propio PSOE, partido que entonces gestionó las clases -en el primero de los casos- ante la creencia de que las titulaciones eran reales.

Impartir un Máster

El propio Óscar Álvarez reconoció el pasado sábado en leonoticias que las clases se enmarcaban dentro de cursos no oficiales de las citadas universidades y que en su presencia no hubo «nada que no fuera legal».

La presencia de Óscar Álvarez en la Universidad Camino José Cela de Madrid no es la única en la que el procurador socialista actuó como ponente cuando, en realidad, su titulación real era la de Bachiller Superior, nada que ver con 'grados' o licenciaturas.

Álvarez también participó como docente en un módulo de Comunicación Política Local en la Pontificia de Salamanca, según reconoció él mismo a leonoticias. Entonces actuó como docente «después de que le planteara al profesor realizar una actividad concreta. Él lo vio bien y se dieron las clases».

Fuentes universitarias consultadas este martes por leonoticias han asegurado que actuar de este modo supone «una alta irresponsabilidad» tanto del hoy procurador de las Cortes como de las propias universidades, pese a reconocer que no es obligatorio disponer de titulación en este tipo de actividades lectivas. «Existe la figura del 'invitado' en los Master, pero desde luego esa figura no contempla que el mismo pueda actuar como tutor de los alumnos», también se ha asegurado.