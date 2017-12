Los sindicatos llaman a que León de un puñetazo en la mesa para acabar con la «pobreza» del oeste español Noelia Brandón Desde Comisiones Obreras se apuesta por «echar un vistazo a la tasa de actividad, más fiable que las cifras del paro para ver la realidad de una provincia que se hunde» NACHO BARRIO León Lunes, 4 diciembre 2017, 12:01

La precariedad y la temporalidad de los contratos son dos realidades que desde los sindicatos en León se han repetido cada vez que tocaba analizar los datos del paro. Pero en este noviembre, tanto Comisiones Obreras como UGT coinciden: «El centralismo de Valladolid y Madrid mata a León».

El secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, Enrique Reguero, señalaba que «León está en la UVI, no es cuestión de no crear o no empleo, porque vemos que Valladolid lo crea y aquí se destruye». Señalar a la ciudad del centro de la Comunidad no es casualidad. «Las políticas activas de los gobiernos central y autonómico no ayudan, es momento de dar un golpe en la mesa todos los partidos de León y crear fórmulas para sacar a la provincia de esta situación. No es una cuestión de los demás, es una cuestión nuestra, nos tenemos que poner las pilas».

En esta línea y dejando de lado posibles victimismos, Reguero defiende que «me alegra mucho que Valladolid y Burgos tengan una situación positiva, pero vemos que el noroeste se hunde, es la apatía y la despoblación evidente».

Por su parte, su homólogo en CCOO, Xosepe Vega, esgrimía que «las cifras de paro no valen tanto para entender la marcha de un territorio, lo que vale es la tasa de actividad, y León, como los territorios del oeste, se hunde».