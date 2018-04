Los sindicatos llaman a la huelga general si no se recuperan la igualdad y la dignidad tras el 1 de mayo Proclamas para el 1 de mayo. UGT y CCOO piden a los leoneses que se movilicen contra la desigualdad y la política de un Gobierno «mentiroso» que sólo piensa en la minoría N. BRANDÓN Viernes, 27 abril 2018, 14:06

Con un claro llamamiento a la recuperación de la igualdad y la dignidad de los trabajadores, los sindicatos han hecho una proclama a la movilización para el 1 mayo. Una fiesta de los trabajadores que servirá como preludio a una movilización constante, «si no se recupera la democracia la situación de gobierno actual para la minoría no cambia, entonces tendremos paz, si no, conflicto», ha apostillado el secretario provincial de CC.OO, Xosepe Vega.

Una petición de cambio que se ha extendido también a la derogación de la reforma laboral, que según UGT y CCOO no han hecho más que ahondar en la pobreza, temporalidad y precariedad de la clase trabajadora. Y es que según han trasladado, un 50,4 % de los parados son de larga duración y el 14% de las personas con trabajo son pobres.

Un 1 de mayo diferente remarcan porque la mayoría se ha hartado, mayoría representada en gran parte por mujeres y pensionistas. Apuntan a un gobierno mentiroso que se encontrará de frente con movilizaciones si los privilegios minoritarios siguen mandando en la política. Así lo ha expresado Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, que ha exigido al Gobierno que «se siente a dialogar y cambia de actitud o el 1 de mayo será el prólogo y pido con fuerza a nuestras organizaciones la convocatoria de una huelga general»

«O te sometes o te matan» «O te resistes o te matan o pastelean entre los que juzgan y bendicen al machismo». Así ha respondido Enrique Reguero, secretario provincial de UGT a la polémica sentencia de 'La manada' que este jueves lanzaba a la calle a miles de personas bajo el lema 'No es abuso, es violación' «Frente al machismo estamos las organizaciones sindicales luchamos contra la violencia machista, los abusos sexuales y contra una sociedad cada vez más misógina y patriarcal» ha remarcado Dicen estar «indignados» con la sentencia conocida ayer y esperan que esta sentencia tenga un recorrido en otras instancias donde «la actuación judicial no puede ir a la zaga de la sociedad en contundencia frente a las agresiones violentas contra las mujeres». «La discriminación por sexo es una exigencia prioritaria donde decenas de mujeres son asesinadas cada año por el terrorismo machista».

Por todo ello piden que León, una provincia especialmente castigada por el paro, la despoblación y el freno en las infraestructuras, pueda recuperar derechos a través de la unión entre todos los colectivos por unos objetivos comunes. «León debe rugir, nuestra provincia está en coma profundo respecto a España y la Comunidad», ha proclamado Enrique Guerrero.

Una «política catastrófica para esta provincia», insisten, que tiene en el 1 de mayo la oportunidad de vivir una fiesta de los trabajadores que partirá este martes a las 12.00 horas de la sede los sindicatos hasta la Plaza Mayor y contará con un festival de música de grupos leoneses.