Silván y Majo, «sin conformismos pero contentos» con unos presupuestos «inversores y sociales»

Antonio Silván y Juan Martínez Majo, en una imagen de archivo. / Noelia Brandón El alcalde de León y el presidente de la Diputación alaban la propuesta asegurando que «cumplen con la ciudad y con la provincia» N. BARRIO León Miércoles, 4 abril 2018, 13:48

Tras conocer en mayor profundidad la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2018, tanto el alcalde de León como el presidente de la Diputación se han mostrado «satisfechos»siempre teniendo presente que «siempre se quiere más».

Así, Antonio Silván defendió que, «como cualquier alcalde también quiero más dinero para el Ayuntamiento y la ciudad, por lo que conformismo cero, pero los grandes proyectos de León están recogidos con partidas muy importantes que permitirá terminar proyectos como la integración del AVE, la de Feve, el edificio del INSS o las murallas, que son inversión y obra».

Ahondando en el carácter de las cuentas, Silván estimó que son unos presupuestos «en favor de los leoneses, tienen un componente social muy importante y van a beneficiar a miles de pensionistas y emprendedores. Son realistas, inversores y sociales y es más, son los presupuestos más sociales de la historia».

Acercándose a la realidad de la inversión en la capital, el regidor señaló que la financiación del Palacio de Exposiciones «está garantizada y si no está en estos presupuestos estará en los siguientes. Ese no es un problema hoy para la ciudad, aunque sí hecho en falta mayor inversión en la León-Valladolid, porque no todos los presupuestos son luces, también tienen algunas sombras».

Para concluir, Antonio Silván pidió a las fuerzas políticas «que no jueguen con las cuentas de los españoles y que apliquen responsabilidad para aprobarlos, porque beneficiarán a millones de españoles».

Majo: «Todos queremos más ceros, pero León se beneficia»

Desde la Diputación, su presidente Juan Martínez Majo defendió que los de 2018 «son unos presupuestos razonablemente buenos para la provincia y muy buenos para España». Como también dijo el alcalde, «siempre queremos más inversiones, que aparezcan más ceros, pero León es una provincia dentro de la Comunidad que está beneficiada».

Yendo a lo concreto, Majo recordó que «la León-Valladolid ya tiene redacciones de proyectos y obra, la autovía A-76 Ponferrada-Orense también tiene su reflejo y el AVE con Asturias está en marcha, como los regadíos. Son presupuestos inversores de manera aceptable, merecen respeto pero también tienen aspecto social».

Como también hiciera Silván, Martínez Majo reclamó un «ejercicio de responsabilidad política por el bien de España. Estamos en la senda del crecimiento a pesar de ciertas circunstancias, el vaso yo lo veo medio lleno».

Sobre si reclamará más inversiones para León, el presidente de la Diputación y también de los populares leoneses aseguró que «siempre se van a pedir, pero hay que ver los presupuestos en comparativa, y estos son de futuro». La explicación sobre los presupuestos concluyó con la siguiente sentencia: «A un leonés que esté en desempleo le preocupa más encontrar trabajo que hacer un tramo de autovía».