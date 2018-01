El Siap critica que las 'oposiciones express' de la Diputación son «irregulares y chapuceras» Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. Este sindicato lamenta que ninguna otra organización haya levantado la voz y afirma que nunca tuvo «conocimiento previo» de esta convocatoria LEONOTICIAS Martes, 9 enero 2018, 11:11

El Sindicato Independiente de Administraciones Públicas (Siap) ha querido dar su visión sobre la «oposición express» realizada por la Diputación de León para contratar personal interino.

En primer lugar, Siap asegura que nunca tuvo «conocimiento previo» de esta convocatoria de plazas de la Diputación y critica que la institución provincial ha efectuado esta oferta de manera «irregular, chapucera y vulnerando todos los principios por los que se rige el acceso al servicio de la Administración Pública».

Este sindicato también lamenta que, en el mismo día en el que se firmó la orden de la convocatoria, el diputado de Recursos Humanos de la Diputación, Raúl Valcarce, estuvo reunido en la Mesa General de Negociación y «no se mencionó el asunto de la precipitada convocatoria que, por lo visto, fue ratificada inmediatamente después de la reunión de la Mesa General de Negociación».

Siap también lamenta que esta convocatoria presenta «todos los elementos que nunca se deberían de dar en una convocatoria para acceso a la función pública y que vulneran todos los principios legales de acceso a un puesto púbico». «No se fijaban las categorías ni los puestos de trabajo a examinar, no se explicitaban el número de plazas a cubrir, no se hacía público el temario sobre el que versarían las pruebas, no se publicó el tribunal que juzgaría el proceso, no se dio la publicidad requerida, se convocó en unas fechas absolutamente atípicas, no se publicó listado de admitidos y excluidos para poder subsanar errores, se valoraban los méritos presentados por los aspirantes por puestos ocupados en similar categoría, cuando no se sabía a qué categorías se aspiraba y no se respetó ningún plazo de los previstos en la Ley», señalan.

«Las explicaciones de Castañon son ignorantes»

Desde Siap consideran que las aclaraciones realizadas por el vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, «no pueden ser más ignorantes ya que demuestra un total desconocimiento de una institución en la que lleva 6 años ejerciendo sus funciones cuando afirma cosas tan extravagantes como 'temario no hay, se realizó sobre diferentes temas' o 'se preguntó como en todas la oposiciones en general'».

«Eso sí, en su particular concepto de la ley no se cansa de afirmar que se han respetado todos los principios. En 6 años en la Diputación podría haber abierto el TREBEB, la Ley Reguladora de de Bases de Régimen Local, la Ley de la Función Pública, y otras que la afectan directamente a sus funciones», aclaran.

Este sindicato también rechaza las afirmaciones del portavoz del PSOE, José Pellitero y de la UPL, Matías Llorente, cuando afirman «que es un proceso limpio y así lo han comprobado los sindicatos». «Por tanto emplazamos a ambos diputados a que digan qué sindicatos tenían conocimiento de este proceso, quién se lo comunicó, quién les informó de que estaban de acuerdo en la limpieza del proceso, en qué Mesa o en qué foro obtuvieron esa información...porque de lo contrario hemos de pensar que ellos sí lo sabían y se lo contaron a algún sindicalista amigo como sucedía en tiempos no tan lejanos», instan.

Por último, lamentan «el silencio de nuestros compañeros de otras organizaciones sindicales con presencia en la Diputación que hasta este momento no se han pronunciado ante unas prácticas que la Diputación no se cansa de afirmar que están desterradas pero que cada poco nos recuerda que siguen la estela de mandatos anteriores».