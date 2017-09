La Seguridad Privada ‘pita’ el convenio de la patronal que sigue recortando sus derechos La concentración cortó la Avenida Independencia durante la mañana. / Noelia Brandón Los más de 1.000 trabajadores de la provincia consideran «inasumible» la subida salarial y la intención de «suprimir la antigüedad» INÉS SANTOS León Miércoles, 28 junio 2017, 15:09

Los trabajadores de Seguridad Privada no aceptan el convenio que la patronal pone encima de la mesa y convocan una concentración a las puertas de la Fele. El sindicato FesMC de UGT ha cortado un tramo de la avenida independencia durante la protesta para reclamar que las duras medidas que se han tomado durante los últimos años de crisis ha disminuido la plantilla de León en cerca de 800 personas.

«En León actualmente somos 750 vigilantes», explica Gregorio Fernández Responsable Sectorial de Seguridad Privada de FesMC UGT, quien asegura que si se suman los detectives y demás trabajadores llegarían a los más de 1.000 trabajadores. «Durante la crisis ha sido un goteo, nos han recortado abismalmente los servicios», insiste Gregorio Fernández.

Algunas de las pancartas que mostraron en la concentración.

Los trabajadores no admiten que la patronal pretenda recortar los derechos de una forma abismal. Una de las primeras medidas ha sido que la IT donde el actualmente en el primer día de hospitalización cuentan con el 100% y se pretende pasar al cuarto, pero no es la única de las medidas que consideran injusta. «En cuanto a la subida salarial es inasumible lo que ofrecen», reclaman desde UGT. Gregorio Fernández insiste en que «hemos perdido casi un 30% de adquisición en relación con el IPC en estos años y también pretenden suprimir la antigüedad».

Unos años que han sido muy duros para los trabajadores del sector de la seguridad privada y que han visto como proliferan las contrataciones de empresas piratas con las que no pueden competir ya que «se instaura la precariedad donde hay empresas piratas que pagan 700 euros de salario cuando el convenio estatal se sitúa en los 1000 euros».

Un servicio indispensable para la sociedad que cada día corre un mayor peligro y que a nivel nacional la plantilla cuenta con 94.000 trabajadores que lucharán por hacerse valer con un convenio digno.