Satse León denuncia que sólo 9 de los 24 centros de salud del Área de León tienen fisioterapeuta El sindicato denuncia que «un centro como el de Trobajo del Camino atiene a 70.000 personas porque en la zona Norte de la provincia no hay fisioterapeutas» LEONOTICIAS Martes, 5 diciembre 2017, 14:20

El Sindicato de Enfermería, Satse, de León denuncia la falta de fisioterapeutas en 9 de los 24 centros de salud del Área de Salud de León, lo que obliga a una población muy dispersa y alejada de la ciudad de León a desplazarse hasta 50 kilómetros para recibir asistencia y a que se estén dando listas de espera de más de tres meses.

El Área de Salud de León dispone de 24 centros de salud y solo 9 cuentan con fisioterapeuta. Además, en Atención especializada hay sólo 22 fisioterapeutas (y 11 médicos rehabilitadores) y en Atención Primaria de esta área sólo 17.

Hay centros de salud como el Trobajo del Camino que por este motivo tiene que atender 3 Zonas básicas de salud, Cuenca del Bernesga, San Andrés del Rabanedo y excepcionalmente la zona de Babia, con una población de más de 70.000 tarjetas sanitarias, otros centros de salud como el de Benavides de Órbigo, atiende a pacientes de la zona de la Magdalena, Luna y Babia, y el C. de Salud de Valencia de D. Juan, donde se encargan de los usuarios de Sahagún y de Valderas.

En ese territorio de la provincia hay una población muy envejecida y muy dispersa que se ve obligada a desplazarse incluso hasta 50 kilómetros para recibir la asistencia del fisioterapeuta en otro centro de León. Esto está generando, a la vez, un elevado gasto de recursos públicos porque es la Administración la que costea desplazamientos de estos pacientes.

Asimismo, por no haber suficientes fisioterapeutas, la lista de espera asciende en ocasiones hasta seis meses (conforme los datos del 2016) para recibir atención de fisioterapia, lo que hace que los tratamientos se posterguen demasiado y que se produzcan complicaciones de salud y cronicidad en sus dolencias. Hay patologías que requieren de atención inmediata y no recibirla a tiempo implica que los tratamientos posteriores no sean eficaces y que la situación del paciente empeore y requiera de tratamientos más costosos posteriormente, además de tener que recurrir al uso de fármacos antiinflamatorios y analgésicos durante este periodo de espera.

Satse exige más unidades de fisioterapia en Atención Primaria y por tanto un mayor número de fisioterapeutas, para atender de forma eficiente el volumen de demanda actual y su dispersión, cumpliendo la cartera de servicios de Atención primaria y reforzar su coordinación con el nivel de Atención Especializada.