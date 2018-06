Sacyl 'anula' en verano 74 camas en el Hospital de León y 2 en El Bierzo Una de las recepciones del Hospital de León. / LEONOTICIAS En León se mantienen operativas 814 camas y 390 en El Bierzo | El Hospital de León es el segundo centro en el que más se anulan en el periodo estival LEONOTICIAS León Sábado, 30 junio 2018, 11:59

La Consejería de Sanidad reducirá este verano, como ya es habitual, el número de camas 'abiertas' para adecuarlo a las necesidades de una época del año en la que baja la actividad al reducirse las intervenciones quirúrgicas y otra actividad programada. Así, deja fuera de uso al 5,8% de «su dotación de 6.553 camas de los 14 hospitales públicos. Son 382 camas no funcionantes; aunque susceptibles de ponerlas «en activo en cualquier momento», según precisan fuentes de Sacyl.

En el complejo hospitalario de León se anularán en verano 74 camas, que se restan a las 888 que actualmente están funcionando y dejan un total de 814 disponibles. Una cifra muy alejada de las 1.056 que actualmente hay instaladas.

Situación similar se vive en la comarca berciana, donde de las 408 camas instaladas sólo están funcionantes 390. En este caso, la previsión de camas cerradas en los meses estivales será de dos.

El Hospital de León es el segundo centro que más camas anulará en los meses de verano, por detrás del Clínico de Valladolid que cancelará 80 camas.

Hay que retroceder a principios de siglo para encontrar un plan de sustituciones de profesionales sanitarios en verano que permita una cobertura natural de las vacaciones. Entonces la crítica era la insuficiencia de las mismas y el comienzo de las acumulaciones de cupos de pacientes, que no era de todos los del compañero sino repartido entre varios facultativos; pero no había pueblo con fiestas, especialmente si eran con oferta taurina, sin refuerzo sanitario ni municipio con considerable aumento de veraneantes sin respuesta asistencial acorde a este incremento.

La cada vez más frecuente y abundante carencia de médicos hace casi imposibles las sustituciones. Ni se contemplan, ahora la palabra es refuerzos. En los hospitales hace tiempo que las vacaciones de los médicos se organizan cerrando las agendas y reduciendo las operaciones programadas; de forma que la actividad, especialmente en agosto, se reduce a las urgencias y a la de las agendas de los médicos a los que les toca trabajar. Con enfermería, se recurre a acumular tarea y al criticado cambio de puesto, planta o especialidad.

Complicado sería seguir el mismo sistema en Atención Primaria; por lo que es la acumulación al cupo de pacientes de un médico de Familia de los de la consulta de al lado la fórmula para dar respuesta a los enfermos de la época estival. Y si bien en las ciudades la demanda puede bajar, aunque los interesados aseguran que no tanto, en las zonas rurales el veraneo incrementa considerablemente la población.

Y este es el criterio general seguido por Sacyl para organizar la asistencia desde junio hasta finales de septiembre. De esta forma, en la atención ordinaria en los centros de salud urbanos no habrá refuerzos. En los rurales y semiurbanos las contrataciones incluyen catorce médicos, uno de ellos pediatra –que irá a Segovia– y seis enfermeros. Esto supone, según los planes diseñados por las gerencias de salud, un incremento de jornadas de refuerzo de 628 horas semanales. Los facultativos de Familia trabajarán este verano en Ávila (11) y en Soria (1) y son estas provincias, junto a Burgos y Palencia, las que se también verán favorecidas con el apoyo de seis enfermeros.

En cuanto a la Atención Continuada, las urgencias de la Primaria, Sacyl incrementará en 17 los puestos de médicos y 35 los de enfermería; lo que supone sumar 16.787 horas da atención sanitaria a mayores; de ellas, 11.946 de enfermeros y 4.841 de médicos. Menos León, Palencia y Valladolid, el resto de las provincias tendrán algún incremento de plantilla estos meses.

Los sindicatos profesionales del sector son muy críticos con las políticas de recursos humanos de Sacyl. Tanto Satse como la Cesm destacan que si no hay profesionales es porque no se hacen políticas para que trabajar en Castilla y León resulte atractivo. Desde el Sindicato Médico, Mauro Rodríguez, destaca que «la acumulación no puede ser la solución, hay que lograr sustituir al personal durante sus vacaciones y buscar respuestas a estas situaciones».Señala así que, para empezar, «los médicos de área (los que no están adscritos a un cupo concreto de pacientes sino a una zona de salud) están mal distribuidos durante el verano porque en unas zonas hay carencia de refuerzos y en otras hasta pueden sobrar. No ocurre en todas; pero se podría equilibrar mejor».

En cuanto al «habitual pretexto de que no hay médicos para las sustituciones, ni los hay ni se favorece que los haya. Sacyl no es capaz, no hacemos más que denunciarlo, de retener a los que acaban la residencia en Medicina de Familia con un contrato adecuado. Todo lo que hace es seleccionar a los cuatro mejores y ofrecerles tres años de trabajo. No es la solución y es hasta ridículo. A los que acaban, un par de meses antes ya deberían ofrecerles un contrato digno. Del tipo de pagarles seis meses la Seguridad Sociales para que al menos tengan la cotización aunque no los trabajen todos, es un mínimo y sería más fácil fidelizarlos. Es una idea, igual no es la forma. Lo que no vemos en Sacyl es ni siquiera explorar nuevas fórmulas o lo que hacen otras comunidades. Es que ni lo intentan. Y si no ofreces cierta estabilidad, no se quedan».

El Sindicato Médico apunta además que «el trato cerrado con CC OO y UGT, de espaldas a los demás sindicatos, para reducir las 37 horas a las antiguas 35 supondrá la necesidad de cubrir más jornada; pero no nos han explicado nada, si van a pagar la acumulación de más horas, cuándo o cómo. No sabemos cómo lo van a organizar. No podemos informar ni a nuestros afiliados ni a los médicos en general».

Listas de espera

Tampoco convence al sindicato Satse la organización de los descansos estivales. Su secretaria autonómica, Mercedes Gago, rechaza «la supresión de camas en verano. Las listas de espera no justifican ninguna reducción de actividad. No se pueden infrautilizar los recursos que hay y debería aprovecharse esta época para quitar lista de espera». Añade además la portavoz sindical que «el trabajo para las enfermeras no disminuye en verano y, además, si quitan camas, mueven al personal a atender especialidades a las que no están habituadas lo cual conlleva más errores involuntarios y perjudica al paciente». Para Gago, «el problema en enfermería no es que no haya profesionales, es que no se ofrece empleo a tiempo y de calidad y si en una comunidad limítrofe, como les ocurre a los de Segovia o Ávila con Madrid, se les hace una mejor oferta laboral, se van.No tienen duda». Explica además que, en otras comunidades, su sistema sanitario comienza a llamar al personal a principios de mayo mientras que en Castilla y León lo dejan para finales y, claro, ya se han llevado a muchos profesionales. Al final lo que ocurre, igual que con las horas que nos deban cuando se reduzca a 35 horas la jornada semanal, es que nos deben días que nunca coges en el mismo año y te proponen que lo hagas en febrero, cuando todo el mundo quiere coincidir con su familia, sus hijos, en temporada de vacaciones, en verano».

También desde la Plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública se critican las acumulaciones y la falta de políticas para fidelizar a los trabajadores de la sanidad y para que haya sustitutos.

Sanidad

Por su parte, la Gerencia de Salud explica que «la estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de la asistencia sanitaria, que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es misión fundamental del gestor adecuar los recursos, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios a fin de dar una respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad». Así, Sanidad «dispone de planes que activar para responder ante aumentos imprevistos o bruscos de la demanda».

Aunque la tendencia general, indica, en periodo estival es que la actividad en Atención Primaria tanto de consulta ordinaria como de consulta de atención continuada es menor que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o eventos excepcionales, la demanda aumenta, además, el periodo estival, coincide con los meses en los que los profesionales disfrutan de la mayor parte de sus vacaciones, y «los recursos han de organizarse para dar respuesta a dichas circunstancias». De ahí, el llamado Plan de Contingencia de Verano 2018 que trabaja con previsiones fundamentalmente.

«Los refuerzos que contempla dicho programa tienen como objetivo adecuar los recursos en estos lugares para garantizar una asistencia de calidad y mantener en límites adecuados la presión asistencial de los profesionales ante la coincidencia del ya señalado aumento de demanda de carácter estacional y del disfrute por parte de los profesionales de los permisos reglamentarios», destacan las mismas fuentes de Sacyl.