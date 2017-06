Un regreso al pasado para dar un paso adelante

En ocasiones es necesario dar un paso atrás para coger impulso y poder dar dos paso adelante. Por ello, la Diputación de León ha retornado al pasado, al Medievo para tratar de avanzar en cuanto a integración.

Este es el objetivo del Mercado Medieval, una cita ya tradicional a las puertas del verano en el Palacio de los Guzmanes, donde casi un centenar de usuarios de los centros sociales dependientes de la institución provincial muestran sus habilidades artesanales.

Desde pulseras hasta peluches, pasando tallas en madera y otro tipo de bisutería. La artesanía y la integración son las protagonistas en este Mercado Medieval que vuelve a ser un escaparate para la labor de estos centros sociales que siguen trabajando por la eliminación de barreras.

El mercado tiene como objetivo aumentar el nivel de autonomía e integración social de los usuarios, la rehabilitación de sus capacidades cognitivas, sensoriales y motrices, así como estimular la participación e interacción, es, además, un importante paso socializador, al tener ocasión de convivir con otras personas, vivir otras situaciones distintas a la rutina diaria y experimentar, por ello, nuevas vivencias

También caracterizado con motivos medievales apareció el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, que saludó uno a uno a todos los participantes en esta actividad y compartió algunas palabras con muchos de ellos.

No es un mercado más. Es el Mercado Medieval que, pese a lo que pueda parecer a simple vista por los ropajes y la decoración del patio del Palacio de los Guzmanes, no buscar echar la vista atrás, a la historia, si no otear un nuevo horizonte de integración en el que las barreras desaparezcan.