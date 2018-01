UPL reclama medidas de choque para revertir el declive y descenso poblacional de León Luis Mariano Santos, secretario general de UGT. La formación leonesistas insta a patronal, sindicatos y partidos políticos a ser conscientes de la «lamentable» situación que vive la provincia en su conjunto LEONOTICIAS Jueves, 4 enero 2018, 20:25

Los datos de evolución laboral en León que se han conocido parecen reflejar una situación de bonanza con la creación de 3.096 puestos de trabajo en el último año y la reducción de la cifra de parados, pero estas cifras no pueden ocultar la lamentable situación de la provincia de León,

Así lo remarca UPL y no solo por la precariedad laboral denunciada por los sindicatos y que no denuncian los leonesistas, sino también por el descenso poblacional en la provincia de León que el año 2017, según datos estadísticos del INE, sitúan a la población en 468.316 leoneses en la provincia, lo que representa en una pérdida de 10.000 habitante en sólo dos años.

Cifras que se traducen fácilmente en una situación en la que no se produce el relevo generacional situando, no solo los fallecimientos como causa de ese descenso, sino también la falta de expectativas para los jóvenes de la provincia de León que se ven obligados a emigrar a otras provincias o el extranjero para encontrar un puesto de trabajo y que, evidentemente, ya no engrosan las filas del paro de León.

Es más, continúan desde la UPL, aún con los últimos datos, se constata que León tiene y se mantiene en la cola con la peor tasa de desempleo de esta comunidad y entre las primeras de España que menor tasa de actividad dispone.

Por tanto entienden que no se pueden echar las campanas al vuelo de los descensos del paro y el acusado descenso poblacional que sitúan a León a la cola de España y que, en definitiva, supone la constatación de la paulatina muerte y despoblación de la provincia “por falta de futuro de quienes vivimos en la misma, y por falta de atractivo alguno para extranjeros o ciudadanos de otras provincias que no contemplan la provincia de León como destino ocupacional laboral. Y como muestra lo tenemos en que las más de 2000 empresas, que han cambiado su domicilio social de Cataluña al resto de España, ninguna se ha radicado ni en León ni en la Región Leonesa.

Por tanto desde UPL piden tanto a patronal, sindicatos, como al PP gobernante tanto en Ayuntamiento de León como en Diputación y Junta de Castilla y León que dejen de mirar el lado rosa de los datos y “se fijen en la cada vez más lamentable situación de despoblación de nuestros pueblos, la escasa actividad negociadora en León y, en definitiva, en el declive de toda la provincia”,

Para ello son precisas medidas urgentes de choque e inaplazables que reviertan ese descenso poblacional, porque cuando esto se produzca significará que definitivamente la provincia de León mejora. “Quizás y si al final el presidente del Gobierno decide venir a León, sea el momento para que patronal, sindicatos y políticos expresen públicamente su disconformidad en la calle”.