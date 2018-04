El PSOE recalca que «razones ambientales, económicas y sociales» avalan la peatonalización de Ordoño Obras en Ordoño II. El grupo municipal socialista pide a PP y Ciudadanos que «rectifiquen» en el pleno del viernes LEONOTICIAS Miércoles, 25 abril 2018, 12:33

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León señala que razones medioambientales, económicas y sociales avalan la peatonalización de la avenida de Ordoño II y aconsejan la restricción del tráfico y su limitación para residentes, emergencias y transporte público.

El portavoz socialista José Antonio Diez indicó que los estudios realizados confirman que la peatonalización de las calles trae «efectos positivos» tanto para la contaminación atmosférica como acústica en la ciudad, la reducción del tráfico en general, pero «también para la modernización urbanística y arquitectónica, la revitalización económica y urbanística de estas áreas así como la mayor atracción para eventos culturales y sociales».

«No podemos pensar que en León ocurra lo contrario más cuando estamos hablando de un arteria que es esencial para desarrollar un nuevo modelo de ciudad más sostenible, cómoda y accesible para los peatones y que desarrolle un nuevo eje de desarrollo turístico que enlace el Palacio de Exposiciones con el Casco Histórico», subrayó Diez quien instó a los ediles del PP y Ciudadanos que rectifique su postura inicial y secunden la propuesta de los socialistas para peatonalizar la vía y establecer un carril bici bidireccional que recorra la avenida.

«Hago una llamada a votar no con un interés partidista sino por el bien de la ciudad y creemos que la peatonalización de Ordoño es un proyecto que define un modelo de ciudad, más moderno y accesible», explicó Diez. El portavoz subrayó que, pese a los meses transcurridos desde que Silván descartó la peatonalización por «el veto de Ciudadanos», no se ha ofrecido «ni una sola razón técnica que avale esta marcha atrás para una limitación del tráfico que ya estaba recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible redactado en 2009».

«El cambio de proyecto no es más que un mero capricho de un partido como Ciudadanos que ya ha manifestado que hará la peatonalización cuando gobiernen, cuando puedan obtener un rédito seguramente», agregó Diez que precisó que acometer el proyecto ahora no supondría un coste añadido a la obra ya licitada y que debe concluirse en julio. «Con una correcta señalización se podrá restringir el tráfico y obtener todos los beneficios de la peatonalización. No tiene un sobrecoste», concluyó.

Diez recordó que los comerciantes del área se han mostrado mayoritariamente favorables a la limitación del tráfico privado en la calle y que sólo algún representante de asociaciones comerciales sigue apostando por dejar la calle plena de tráfico. «No podemos consentir que la voluntad o el interés de unos pocos impidan llevar a cabo un proyecto de ciudad que cambiaría la fisonomía de la entrada al Casco Histórico y el concepto de ciudad, al servicio de los leoneses y no de los vehículos», precisó el portavoz socialista.

El portavoz explicó que los ediles del Grupo Socialista se unirán mañana jueves a la marcha ciclista para exigir la dotación de un carril bici bidireccional en Ordoño II pero también para reclamar más kilómetros de carriles seguros para el fomento del uso de este medio de transporte y, cómo no, un servicio de préstamo de bicis que pueda ser usado por leoneses y foráneos y que tenga un número amplio de aparcabicis y vehículos en buenas condiciones.