El PSOE pide todos los informes técnicos de la ciclovía del Camino de Santiago Creen que afectará al tráfico rodado de toda la ciudad. El portavoz José Antonio Diez solicita las autorizaciones de Patrimonio para esta actuación LEONOTICIAS Viernes, 1 diciembre 2017, 13:31

José Antonio Diez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, ha solicitado todos los informes técnicos municipales y los correspondientes a Patrimonio de la Junta de Castilla y León sobre la anunciada ciclovía por el Camino de Santiago.

La petición se ha registrado ya oficialmente por lo que podría recibir respuesta en la próxima comisión de Urbanismo y Patrimonio convocada para el martes donde, hasta ahora, no se ha avanzado ninguna información sobre la construcción de esta ciclovía que, como recalca Diez, afecta profundamente al tráfico rodado en toda la ciudad.

Calles afectadas

«Necesitamos conocer tanto los informes técnicos de la obra como los de seguridad y tráfico ya que será necesario desviar parte de los vehículos que usan esas calles por otras vías alternativas tanto durante la ejecución de las obras como cuando éstas terminen. Asimismo es preciso conocer en profundidad cómo se van a articular las soluciones para la eliminación de las plazas de aparcamiento afectadas por la remodelación de las calles. Por último, Diez explicó que será preciso saber si se cuenta ya con las autorizaciones previas de Patrimonio ya que es un tramo afectado directamente por la protección del Camino de Santiago», precisa Diez.

El portavoz socialista manifestó su sorpresa por esta iniciativa que, indicó, no ha sido referida en ninguna comisión de Urbanismo ni de Seguridad Ciudadana previa. No obstante, Diez explicó que habrá que conocer los detalles exactos de la propuesta de la concejala Ana Franco porque, no olvidemos, han sido muchos los anuncios de proyectos de esta concejalía que sólo han quedado plasmados en un titular y que nunca se han confirmado ni han llegado a concretarse en proyectos.