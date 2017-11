El PSOE pide criterios igualitarios para los cursos dirigidos a mujeres Vicente Canuria. El edil Vicente Canuria afirma que se sigue consolidando «el rol de mujer cuidadora y cocinera» en la ciudad de León LEONOTICIAS Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:12

El concejal socialista en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, reclamó «criterios de igualdad de género» a la hora de organizar los cursos y talleres dirigidos a la integración laboral de la mujer que «no consoliden los roles tradicionales y se descarguen de todo sesgo machista».

El edil reclamó que se retiren o amplíen los talleres programados por el Fuldefe dirigidos a mujeres que «únicamente se centran en su preparación como cocineras y cuidadoras, consolidando el rol de mujer encerrada en el hogar».

El concejal socialista precisó que a las mujeres desempleadas no se les pueden dar solo esas opciones porque «existen otras funciones con salidas profesionales que pueden encajar en estos talleres». «¿Por qué no formar mujeres fontaneras, albañiles o electricistas que puedan trabajar fuera del hogar y con expectativas laborales y económicas superiores a las destinadas a las cuidadoras o cocineras? No podemos seguir incidiendo en el error de crear un círculo de formar sólo mujeres para la asistencia y argumentar luego que el mercado sólo recurre al empleo femenino para estas tareas», argumento el edil socialista.

Canuria recordó que hay más de 8.300 mujeres desempleadas en León y su alfoz, una cifra que supone el 58% del total de parados en el este territorio. «Esta cifra hace imprescindibles ser más imaginativos si de verdad queremos reducir las tasas de desempleo y precariedad entre las mujeres de León. Si seguimos consolidando el rol de hogar y destinando todos nuestros fondos a la formación para esa rol estamos haciendo un flaco favor a la igualdad y ningún paso adelante en la lucha contra el desempleo y la precariedad entre las mujeres», recalcó Canuria en la sesión del Fuldefe celebrada el lunes en la que se aprobaron sendos talleres para ayudantes de cocina y cuidadoras.

Canuria recordó asimismo que hace meses el PSOE ya rechazó, «por su sesgo machista», que la formación para integración laboral de la mujer se dedicara a camareras, cocineras y cuidadoras. «No hemos aprendido absolutamente nada. No hemos obtenido los resultados deseados pues la tasa de paro sigue creciendo. Apliquemos imaginación a ver si podemos cambiar las cosas», concluyó el concejal del Grupo Municipal Socialista.