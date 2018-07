El PSOE expulsará a Joaquín Llamas y espera respuesta de sus cinco concejales en Villarejo de Órbigo Javier Cendón, secretario provincial del PSOE. / leonoticias Javier Cendón asegura que ya han iniciado los trámites para expulsarle del partido y se muestra cauto ante la posibilidad de perder la Alcaldía A.C. Sábado, 7 julio 2018, 13:43

Expulsión de Joaquín Llamas del PSOE. Es la decisión acordada por el partido que ha iniciado el trámite para expulsar al alcalde de Villarejo de Órbigo después de que, a través de una nota de prensa, comunicar su intención de no renunciar al acta de concejal, tal y como se le reclamó desde la formación.

Más información Llamas mantiene su acta de concejal en Villarejo y defiende la absoluta limpieza de su gestión

El PSOE había acordado su suspensión cautelar de militancia después de que este martes Llamas fuese puesto en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la 'Operación Enredadera' que investiga una trama de amaños en contratos públicos.

En este sentido, Javier Cendón, secretario del PSOE de León, ha asegurado a leonoticias que la decisión tomada por Llamas es «un puto de inflexión respecto a la situación anterior» dado que Llamas no ha acatado la disciplina del partido y entrar sus actos de concejal y diputado provincial.

Partiendo de la base de la presunción de inocencia y del respeto a la actuación de la Justicia, recalca el líder provincial, no cabe más que cumplir los estatutos del PSOE y expulsarle. De esta forma, dejaría de representar al partido, que pasa a considerarse un tránsfuga, y a ejercer como concejal no adscrito y diputado provincial no adscrito, si mantuviese esa condición.

Ahora el PSOE se mantiene a la espera de conocer la decisión del resto de los cinco concejales que mantiene en Villarejo de Órbigo, con los que, según señaló Cendón, han intentado ponerse en contacto sin éxito.

En cualquier caso, se muestra cautos ante la posibilidad de que todos ellos rompan la disciplina de partido para mantener a Llamas como alcalde, lo que provocaría la pérdida del PSOE de esa Alcaldía.