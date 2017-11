El PSOE defiende en León el pacto de Estado contra la violencia machista Cartel del evento. La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, participa este viernes en una mesa de debate en el salón de actos de UGT LEONOTICIAS Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:32

El PSOE defenderá este viernes en León el pacto de Estado contra la violencia machista. La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, participará en una mesa de debate que, bajo el título de 'Pacto Político, Social e Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres', también reunirá a Enrique Reguero y Nuria Rubio, por parte de UGT, y a la responsable del área en el PSL-PSOE, Teresa Gutiérrez, que actuará como moderadora. La cita será en el salón de actos de UGT en la capital leonesa, a partir de las 18:00 horas.

España dispone de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y también están vigentes diferentes normativas en la mayoría de comunidades autónomas. Además, recientemente, se aprobó por el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que el PSOE reclamaba desde 2014, «pero que el PP bloqueó mientras tuvo mayoría absoluta. Fueron los socialistas y las socialistas los que presentaron una proposición no de ley que acabó cristalizando en ese acuerdo», señalan fuentes socialistas en un comunicado.

El PSOE exige que el citado pacto se traduzca en un compromiso firme y efectivo de todos los partidos, gobiernos, administraciones, organismos y entidades que están implicadas de una manera u otra en la lucha contra la violencia de género. Califica el acuerdo un «punto de partida» y un complemento a la legislación actual y considera «cuestiones irrenunciables» para que el pacto no quede en papel mojado la existencia de una memoria económica o la aprobación de una Comisión de Seguimiento que sirvas para evaluar de manera continua la ejecución de medidas.

Los socialistas creen que no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia de género y en la atención específica a las mujeres si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones que tengan competencias en la materia. Además, tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones, y en especial a los ayuntamientos, de los recursos económicos y de personal especializado.