El procurador socialista leonés Óscar Álvarez suma a su currículum un Máster que nunca fue legal

Este mismo lunes, a las 14:04 horas, el procurador socialista leonés Óscar Álvarez retiraba de su currículum una titulación de la que hasta la fecha venía presumiento: Máster en Comunicación Política por la Universidad Pontificia de Salamanca.

En realidad quien hoy es uno de los hombres de confianza de Luis Tudanca nunca pudo obtener tal titulación porque la Universidad por la que aseguraba haber cursado el Master establece que para lograr la misma debería haber finalizado un Grado previo, algo que nunca ocurrió.

La retirada, o matización, de la titulación de su currículum llega horas después de que asegurara a leonoticias que la misma era «completamente legal» y que en realidad el citado Master no era tal «sino un curso al que se le denominaba Máster y que se podía cursar pese a no haber finalizado un Grado. Es una titulación propia y la podía cursar sin ningún problema».

El socialista Óscar Álvarez, en las Cortes de Castilla y León.

«Yo nunca he dicho que tuviera dos carreras, lo que he dicho es que he cursado estudios de dos titulaciones -Relaciones Laborales y Sociología- que no llegué a finalizar por diferentes motivos», también advirtió a leonoticias.

Óscar Álvarez defendió el pasado sábado que su Máster era perfectamente legal ya que al mismo se podía acceder sin tener título universitario.

La propia Universidad Pontificia de Salamanca ha desmendido este lunes al procurador en las Cortes de Castilla y León al remitirse a los requisitos previos y reglados para el citado Máster.

El procurador socialista modificó su currículum este lunes a las 14:04 horas.

En ese sentido la Universidad ha sido tajante: «Para cursar el Máster será necesario estar en posesión del título de licenciado, graduado o equivalente». La propia universidad advierte que es posible cursar el Máster sin tener la titulación finalizada pero sí en curso, por lo que la titulación final se obtendría una vez finalizado el curso, algo que nunca ocurrió.

Tras comprobarse el 'error' en la titulación el propio procurador ha 'suavizado' su titulación pasando de un contundente 'Máster en Comunicación Política' por un matizado 'cursó el título Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca'.