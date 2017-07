La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León anuncia una manifestación conjunta de usuarios y profesionales Manifestación en defensa de la sanidad pública el pasado mes de abril. / Peio Recalcan la necesidad de dotar de más medios al entorno rural y reabrir las camas cerradas en los hospitales LEONOTICIAS Viernes, 7 julio 2017, 14:44

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León anunció este viernes una próxima movilización ciudadana para exigir soluciones para el medio rural y también para la apertura de todos los recursos hospitalarios ya que considera que las decisiones adoptadas por la Consejería de Sanidad sirven para "ahorrar en personal o para dar cuota de mercado a la sanidad privada”.

La Junta, señaló el colectivo en un comunicado, se va a enfrentar a una nueva manifestación social en protesta por la gestión de Sacyl, pero esta vez, “la población lesionada en sus derechos se lo gritará en compañía de los propios profesionales sanitarios, a los que, hartos ya de sacrificarse para mantener una sanidad con un mínimo de dignidad y calidad, ustedes pretenden seguir explotando y esquilmando”.

El colectivo alude a las recientes declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en las que señaló que se buscan soluciones a la situación de la Atención Primaria rural y que ello podía pasar por abrir los centros de salud por las tardes. El consejero, señalan, "ha recobrado el oído y al fín ha escuchado a la población que lleva meses exigiendo reformas y recursos asistenciales, organizándose en plataformas".

Situación de precariedad

El propio consejero, dicen, admite la existencia de esas precariedades denunciadas. En este sentido, consideran que sus manifestaciones delatan "el desconocimiento" que de la Atención Primaria se tiene en la Consejería, porque su mejora -esgrimen- no depende de la apertura o no de los centros, sino de la adecuación de las plantillas, “a todas luces insuficientes para la demanda reconocida, y todo esto sin tener en cuenta que la sanidad rural debe reformularse y adaptarse a la nueva realidad de las necesidades que destacan en este medio dado su perfil epidemiológico, demográfico y su dispersión y aislamiento”.

Además, invitan a Sáez Aguado a “recobrar la vista” y comprender que en la época estival no desciende la demanda, sino que tan sólo se redistribuye la población en otro marco geográfico, pero siempre integrado en el mismo área de referencia del Hospital. “Parece tildarnos de tontos el defender que en verano la demanda disminuye… no, señor consejero, no disminuye, sino que en vez de demandarse desde la ciudad, se demanda desde los pueblos de su misma Área, por lo que al fín y a la cabo, su cobertura asistencial corresponde al mismo Hospital, resultando así que el cierre de camas por ese motivo constituye una verdadera falacia”, concluyen.