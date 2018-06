Pedro Sánchez propuso a Jesús Calleja ser ministro de Cultura y Deportes Pedro Sánchez con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'. / Cuatro El aventurero leonés declinó la invitación del líder socialista LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Jueves, 28 junio 2018, 01:46

Semanas después de que Pedro Sánchez formara Gobierno tras la moción de censura presentada a Mariano Rajoy, se ha sabido que el líder socialista tenía un canditato anterior a Máxim Huerta para ser ministro de Cultura y Deportes.

Según recoge Informalia, el presidente del Gobierno tenía una lista en la que varios nombres se postulaban para recoger la cartera. Entre los primeros se encontraban personajes conocidos como las escritoras Elvira Lindo y Almudena Grandes, seguidas de Màxim Huerta, aunque el nombre que más llama la atención es el de Jesús Calleja, que ocupa el cuarto lugar entre las preferencias del presidente.

Pero el aventurero leonés declinó la oferta, aunque no ocultó su apoyo al nuevo Gobierno, además de mostrar su entusiasmo a través de su cuenta de Twitter. «Por cierto, ¿qué os parece el nuevo Gobierno? Más allá de a quién votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeista e incluso ilusionante... Y lo de Pedro Duque la guinda... Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco... ¡Y además mujeres al poder! Me gusta», escribía el presentador.

Según una información de Javier Casqueiro en 'El País', Pedro Sánchez llevaba un año pensando en quién eligiría en el caso de llegar al poder. Durante ese tiempo, se citó con varias personalidades importantes para tener su propia agenda de contactos. El deportista y el presidente coincideron en la grabación del programa 'Planeta Calleja', en el que el político demostró estar en plena forma tras descender de un aerogenerador de 70 metros de altura y escalar el Peñón de Ifach en Alicante.