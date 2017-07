La ‘Pajarita Azul’ llega a León para reconocer la gestión del reciclado de papel y cartón en la ciudad Acto en el que León recibía la pajarita azul. Los leoneses están a la cabeza autonómica y nacional en el reciclado de papel y cartón, con una media de 31 kilos por habitante y año LEONOTICIAS Miércoles, 5 julio 2017, 14:07

El Ayuntamiento de León ha presidido este miércoles la recepción de la ‘Pajarita Azul’ de la Asociación Española de fabricantes de pasta, papel y cartón (Aspael), concedida por la mejora continua en la gestión y reciclado. Previo al acto en la Plaza de San Marcelo, el alcalde, Antonio Silván, la recibido este distintivo en el Ayuntamiento. La concejala de Medio Ambiente, Ana Franco, y el concejal de Educación, Javier García-Prieto, han asistido a la recepción de la ‘Pajarita Azul’ en la Plaza de San Marcelo, acto en el que también ha estado representado el personal de limpieza.

El Ayuntamiento de León desde el año 2007 está adherido al Programa TU PAPEL 21, un programa de asesoramiento y colaboración con las administraciones locales en el ámbito de la recuperación y el reciclaje del papel, prioritario para un desarrollo sostenible. En el marco de este programa, Aspael ha puesto en marcha la valoración de la excelencia en el reciclaje de papel a través de la entrega de ‘Pajaritas Azules’, hasta tres en función del grado de cumplimentación de los 21 indicadores establecidos. El premio de las ‘Pajaritas Azules’ supone un reconocimiento al esfuerzo que realizan las administraciones locales, los ciudadanos y los demás agentes implicados en la gestión de los residuos y, en particular, en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón.

El año 2016, León ha conseguido dos ‘Pajaritas Azules’, otorgadas en un acto presidido el pasado mes de febrero por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, junto con otras 28 ciudades de España, y al que asistió Antonio Silván. Desde ese día, la ‘Pajarita Azul’ está haciendo escala en los municipios galardonados con dos y tres pajaritas hasta llegar en octubre a Bruselas, donde la ‘Pajarita Azul’ será portadora de toda la información sobre este proyecto, con vocación de convertirse en referente europeo.

Ana Franco ha señalado que a lo largo de hoy y mañana la ‘Pajarita Azul’ recorrerá distintas puntos de la ciudad, con el fin de reconocer no sólo la gestión del Ayuntamiento de León en el reciclado del papel y cartón, también el reconocimiento de los ciudadanos en la recogida selectiva. Asimismo, ha destacado las campañas de concienciación que se han venido realizando en centros escolares y asociaciones, cuyos resultados han permitido que la ciudad de León sea un referente en el reciclado de papel y cartón, con una media de 31 kilos por habitante y año. León está a la cabeza de las provincias que más reciclan papel y cartón en Castilla y León, también en el conjunto nacional.

La concejala de Medio Ambiente ha añadido que el Ayuntamiento de León aumentará el número de contenedores de papel y cartón en centros escolares, asociaciones y otros centros de enseñanzas (las campañas), así como la dotación de azules, que se van a ubicar en determinadas calles que aún no tienen.

Este miércoles y jueves, la ‘Pajarita Azul’ recorrerá distintos puntos de la ciudad dar difusión a la importancia de la separación en origen de los residuos, en especial al papel y al cartón, porque ello permite su reciclaje y uso posterior; agradecer a los habitantes su colaboración con el reciclaje y animarles a continuar pues su esfuerzo es visible con la recuperación del papel y es clave para evitar que ese papel y cartón vayan a vertedero y poner el valor el trabajo del Ayuntamiento en la mejora continua de la recogida selectiva de papel y cartón; y dar a conocer la ruta del papel.

Reciclado en León

En el municipio de León, en 2016, se recogieron 3,9 millones de kg de papel y cartón, lo que situó el ratio por habitante en 31 kg, un 7% más que en 2015 (29 kg/hab). En la última comparativa armonizada (Ecoembes 2015), el ratio de León de kg de papel y cartón recogido por habitante superó al ratio autonómico en un 56.07% y el nacional en un 75.32%.

De los 3,9 millones de kg recogidos, el 86.5% se recogió en los contenedores azules (3,3 millones de kg). La recogida de papel y cartón supone el 38,9% del peso total de la recogida selectiva de materiales.

Aspael

La promoción del reciclaje es uno de los objetivos estratégicos de Aspael, que puso en marcha en 2002 el proyecto ‘Tu papel es importante para contribuir al desarrollo sostenible’, a través de la mejora continua de la recuperación y reciclaje de papel y cartón en España. En el marco de este programa se ha venido desarrollando a lo largo de la última década el Programa Tu Papel 21, un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, basado en 21 indicadores y apoyado por modelos de participación social y comunicación, en línea con las directrices de la Agenda 21 local.

El programa obtuvo en Bruselas en 2007 el European Paper Recycling Award, que premia proyectos innovadores de promoción del reciclaje de papel en Europa. El jurado estaba compuesto por miembros del Parlamento Europeo y Comisión Europea, asociaciones (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) y ONGs (WWF International)