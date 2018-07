Sáenz de Santamaría gana en la provincia de León las primarias del PP y Casado se impone en la capital

La «diversidad» leonesa

El presidente del PP leonés, Juan Martínez Majo, señaló hoy que los resultados de las elecciones primarias demuestran que «León sigue siendo una provincia diversa y variada en todo» y destacó que los afiliados han podido optar en «absoluta libertad».

En declaraciones a la Agencia Ical, Martínez Majo señaló que no tenía ninguna previsión «a priori» sobre el resultado, aunque confesó que pensaba que en su circunscripción no habría grandes diferencias entre los precandidatos. No obstante, rechazó expresarse sobre ninguno de los nombres que han concurrido en el proceso.