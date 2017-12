La Once remarca que León sólo cuenta con cinco taxis adaptados e incumple la norma Imagen de un taxi adaptado según la normativa. La capital leonesa incumple con la ley que fija un mínimo de un 5% de taxis accesibles sobre el total de la flota LEONOTICIAS Viernes, 1 diciembre 2017, 14:07

Según un informe de Fundación Once y Cermi, León no cumple con la norma de accesibilidad de taxis para personas con discapacidad, que establece que un 5% de la flota de taxis de municipios por encima de 50.0000 habitantes debe de ser adaptados. Así, León sólo cuenta con cinco taxis adaptados de una flota de 179, por lo que la proporción se sitúa en un 2,8%, alejado del 5 que exige la ley, según los datos de la fundación. Además, el informe añade que desde 2014, estas cifras no han sufrido ninguna variación.

Esta normativa que entró en vigor en 2017, regulaba las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad y en el Real Decreto se fijaba un mínimo de un cinco por ciento de taxis accesibles sobre el total de la flota en un plazo de diez años desde la entrada en vigor de dicha norma. Este plazo finaliza el próximo lunes y, cuando apenas faltan unos días, tan sólo el 37% de los municipios de más de 50.000 habitantes la cumplen.

Por su parte, Ponferrada sólo cuenta con un taxi adaptado de una flota de 61 vehículos, por lo que también va contra la norma. Además, en el conjunto de la Comunidad, desde 2014 el 70% de los municipios de más de 50.000 habitantes de Castilla y León no llega al 5% de taxis adaptados y sólo alcanzan este ratio Palencia, Ávila y Soria.