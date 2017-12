La ONCE, 80 años al lado de León La organización celebra este fin de semana sus actos conmemorativos, dedicado un cupón a su patrona Santa Lucía y con una jornada de confraternización LEONOTICIAS Jueves, 7 diciembre 2017, 14:37

La ONCE dedica el cupón del miércoles, 13 de diciembre, a la festividad de Santa Lucía, Patrona de la Organización, al inicio de los actos que celebran su 80 aniversario. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta efeméride.

La O.N.C.E. en Castilla y León, comenzará su celebración este fin de semana con diferentes actos que se llevarán a cabo en cada provincia. La ONCE en León se pone de largo el domingo 10 de diciembre con una jornada de Confraternización de afiliados, trabajadores, pensionistas y familiares de la O.N.C.E.

Entre los actos que se realizaran ese día, destacan la misa en honor a su patrona Santa Lucia, en la Real Colegiata de San Isidoro, seguida de un almuerzo en el Hotel Infantas de León, en el que además de diversión, se hará un homenaje a las personas de ONCE que se han jubilado a lo largo de este año, así como al mejor agente vendedor del año en León.

La ONCE, fundada en diciembre de 1938, ha experimentado una gran evolución a lo largo de su historia, al igual que lo ha hecho la sociedad española, hasta lograr que los avances sociales y la inclusión de las personas con discapacidad hayan alcanzado cotas impensables hasta no hace mucho tiempo.

Han sido muchos los límites que la ONCE ha superado desde su creación, así como los logros derivados de su compromiso por la normalización social y laboral de las personas ciegas y la de otros colectivos de discapacidad.

Estos 80 años, que empiezan a celebrarse justo el 13 de diciembre, han sido un viaje de superación de límites gracias al trabajo de la ONCE, la Fundación y sus empresas sociales Ilunión.