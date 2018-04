Ofensiva del PSOE en Madrid y Valladolid para «sacar a Torneros del olvido del PP» Un instante de la reunión mantenida este lunes en la sede socialista. El Senado recibe una batería de preguntas parlamentarias para exigir a Fomento el desarrollo de la plataforma ferroviaria y las Cortes debatirán este miércoles sobre las responsabilidades de la Junta LEONOTICIAS León Lunes, 2 abril 2018, 19:25

El PSOE de León ha emprendido una ofensiva institucional en Madrid y en Valladolid para rescatar el proyecto del polígono ferroviario de Torneros del olvido al que lo han sometido los gobiernos del PP.

El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha aprovechado la reunión de coordinación parlamentaria celebrada este lunes para dar a conocer las acciones que se han puesto en marcha en las Cortes de Castilla y León y en el Senado, tras conocer que la comunidad no ha presentado la plataforma logística leonesa para concurrir a los fondos del programa europeo Conectar Europa.

«Las administraciones del PP están empeñadas en mantener en el limbo un proyecto fundamental para el futuro de León como es el polígono de Torneros, del que dependen 3.000 empleos. Exigimos que, después de que el Gobierno de Zapatero hubiera adquirido los terrenos, se inicie el desarrollo que permita ponerlo en marcha de una vez», apuntó el líder de los socialistas leoneses en un comunicado.

Graciliano Palomo

El senador del PSOE por León, Graciliano Palomo, ha presentado ya en la Cámara Alta una batería de preguntas en las que reclama al Ministerio de Fomento, propietario de los terrenos, sobre los plazos previstos para iniciar las obras de la plataforma logística intermodal de Torneros con el fin de «dar cumplimento al convenio firmado en 2012, a las previsiones de la Estrategia Logística de España elaborada por el propio ministerio y a lo determinado por los reglamentos europeos para la RTT y Conectar Europa de 2013». Palomo también exige respuesta sobre los plazos para trasladar los talleres de Renfe que actualmente se ubican en la capital leonesa y «garantizar su continuidad y los puestos de trabajo».

El parlamentario nacional del PSOE pregunta «hasta cuándo va a seguir paralizado el proyecto de PLI de Torneros, vital para la reindustrialización de León y el freno a la despoblación de la provincia» y «hasta cuándo va a seguir el despilfarro de dinero público que significa la inversión en terrenos e infraestructuras sin llevar a cabo la urbanización por fases y la venta de parcelas». Palomo concluye su batería de preguntas interesándose por la creación de un puerto seco en Torneros, «aprovechando las características inmejorables por su ubicación».

Respecto al nuevo olvido de la plataforma logística, Graciliano Palomo manifestó que «no hay que caer en la trampa de que Torneros no se hace porque no tiene fondos europeos». El senador socialista mantiene que «se puede hacer perfectamente sin fondos europeos» y que «si el PP no lo presenta al programa Conectar Europa, o lo presenta mal, no puede utilizarlo como coartada para no comenzar las obras: la única causa es que no ha querido hacerlo».

Cortes de Castilla y León

El procurador del PSOE por León y portavoz de Fomento, Tino Rodríguez, ha señalado que este mismo miércoles llevará este «nuevo agravio» con León y con el polígono de Torneros a las Cortes autonómicas. Será con motivo del debate en comisión de una pregunta presentada sobre las medidas de la Junta en materia de servicios ferroviarios. Rodríguez pondrán ante la Administración autonómica la responsabilidad que le corresponde por el hecho de que esta infraestructura siga sin desarrollarse después de seis años y exigirá que ponga fin a este «olvido premeditado».

La Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, es propietaria de 197 hectáreas de terrenos en el alfoz de León por los que pagó 8,5 millones de euros para ubicar la plataforma ferroviaria de Torneros. El 22 de junio de 2012 se aprobó el plan especial, entre cuya documentación se incluía el preceptivo estudio económico y el 2 de diciembre de 2014 se publicó la declaración de impacto ambiental, con el plazo de caducidad de cinco años, «si no se hubiera comenzado su ejecución».

Desde la adquisición de los terrenos, la Sepes no ha llevado a cabo ninguna actividad relacionada con la promoción comercial de la venta de parcelas, ni con la ejecución de las obras de urbanización de alguna fase. Tampoco tiene en su página web mención alguna a la plataforma de Torneros, ni oferta de parcelas en la misma a posibles inversores.

Parcelas

Sin embargo, en estos últimos años y a pesar de la nula promoción de las administraciones, han sido varias las grandes empresas que han optado por establecer en el alfoz de León sus centros logísticos, entre las que destacan Inditex, Mercadona o Tradisa-Volkswagen y, recientemente, han anunciado su instalación Decathlon o Airpharm, entre otras. En algunos casos, ha trascendido que alguna de estas empresas necesitaba más terreno del disponible en las actuales parcelas a la venta en las proximidades de León, sin que en ningún momento se les haya ofrecido la opción de Torneros.

«Las decisiones para su ubicación de las empresas citadas desmienten rotundamente que sean necesarios estudios complementarios sobre el desarrollo de la plataforma logística intermodal de Torneros. También confirman que esos estudios son meros pretextos para seguir demorando la ejecución de las obras de su puesta en marcha», alega Gracialiano Palomo en su iniciativa ante el Senado.