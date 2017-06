Entrevista | Teresa Mata, subdelegada del Gobierno «Ningún problema que haya pasado por mi despacho se ha quedado encima de la mesa» La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, cumple dos años en su cargo | Proximidad, determinación y una permanente voluntad de diálogo marcan una gestión que radiografía para leonoticias J. CALVO y S. SANTOS Viernes, 9 junio 2017, 11:00

Dos años de gestión, cercanía, esfuerzo por la provincia y sensibilidad con los leoneses. Teresa Mata, subdelegada del Gobierno en León, remarca la importancia de la proximidad en la acción diaria. Proximidad y discrección en el ejercicio público porque, según advierte, no hay otro modo de poder solventar problemas de forma efectiva.

Tras esos dos años como representante del ejecutivo central, reconoce plena satisfacción con los resultados obtenidos respaldada por un gran equipo de trabajo. Remarca desde la subdelegación del Gobierno su compromiso con León, sus gentes y la solución de problemas.

Risueña y firme, convencida de que León puede y debe desarrollarse acorde con su historia y su peso en la geografía autonómica y nacional Teresa Mata insiste en lo evidente: está para para servir a todos los leoneses. Quizá por ello su puerta siempre está abierta.

- ¿Qué balance se puede hacer de sus dos ejercicios al frente de la Subdelegación del Gobierno?

Es difícil porque las competencias del Subdelegado del Gobierno son variopintas y muchísimas. Pero en la parte que se haya hecho bien debo destacar a la gente que trabaja conmigo porque ha sido un trabajo en equipo, en principio con los funcionarios de la Subdelegación, lo que es el trabajo interno de la casa y fuera con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Los buenos resultados y los éxitos siempre se los atribuyo a ellos porque creo que es merecido. Creo que hemos hecho un buen equipo en estos dos años, es lo que más destacaría y que esta provincia me ha hecho disfrutar muchísimo todos los días de mi trabajo porque tenemos una gente estupenda en todos los sitios y la verdad es que me he sentido siempre muy bien recibida y eso es importante.

Yo creo que cuando uno tiene un trabajo de muchísima responsabilidad eso es lo que te puede compensar el tener a veces, no lo niego, disgustos, que no los tengo porque no es mi carácter pero sí cosas más complicadas que en un momento dado te puedan producir más preocupación o tensión. En general ya te digo que sería ese el balance, el trabajo en equipo, el trabajo bien hecho de la gente que ha trabajado conmigo, que me ha hecho muy fácil el trabajo y el haberme sentido aceptada y querida por la gente de esta provincia.

- Ha sabido 'navegar' en un puesto comprometido, especialmente en una provincia nada sencilla como León.

Seguramente no es mérito mío, es verdad que tengo un carácter que me gusta mucho dialogar y me gusta mucho escuchar que eso es muy importante. A veces lo único que la gente necesita es que la escuchen y eso creo que sí que lo he hecho. También tenía un buen maestro y quiero además decirlo públicamente que fue Juan Carlos Suárez-Quiñones que fue mi Delegado del Gobierno en el primer periodo y que me marcó un poco la pauta. Sabéis que los primeros meses cuando uno empieza a ejercer en un cargo son muy determinantes y él siempre pidió de mí ilusión, trabajo y cercanía con la gente. Entonces yo he seguidos sus consejos, creo que él también lo hizo y eso me ha facilitado mucho las cosas.

El resto, supongo que yo habré puesto de mi parte pero también hay que reconocer a los sectores que han tenido problemas en este periodo que también ellos han tenido el acierto de no llevar las cosas por otros derroteros y hemos llegado a un punto de entendimiento que casi siempre ha hecho que quizá la conflictividad social no haya sido llamativa. Quizá también tiene que ver el que yo me implico bastante personalmente con los problemas de la gente en el sentido en que, no solamente escucho sino que soy capaz de ponerme en su piel y eso no sé si se percibe, quizá también se percibe un poco y cuando te toca discutir con alguien pero ves que esa persona se hace cargo de lo que te pasa y del problema que tú tienes y es comprensivo con eso, es más difícil discutir, dos no discuten si uno no quiere y yo no soy persona de discutir en general. Me gusta más resolver y me gusta más dialogar.

- León exige reivindicación y lo hace en infraestructuras, Ciudad del Mayor o soterramiento. ¿Siente esa presión?

Cuando tomé posesión y lo decía con plena convicción que normalmente digo lo que pienso y reflejar mi forma de pensar y de hacer las cosas. Yo adquirí un compromiso con la provincia de León y con sus ciudadanos de que yo iba a ser una correa de transmisión de los problemas y de las inquietudes de los leoneses hacia el Gobierno de España porque obviamente creo que la figura del subdelegado fundamentalmente es eso.

Yo no ha habido un problema que haya pasado por mi despacho que se haya quedado aquí encima de la mesa, yo siempre he dado traslado donde yo pensaba que podían tener o una forma de solucionarlo o por lo menos a quién debía conocer el problema. Es verdad que muchas soluciones a veces no están en mi mano pero yo eso a la gente se lo advierto cuando vienen con una cuestión, con una reivindicación, yo siempre les explico hasta donde yo puedo hacer y honestamente creo que lo hago, entonces, yo obviamente traslado a diario las cosas que afectan a la provincia, en cada caso, al gobierno de España que es al que yo represento, a instancias superiores, a Delegación de Gobierno.

Todo lo que hago yo aquí tiene que estar coordinado y visado por la Delegada del Gobierno que afortunadamente es una persona implicadísima con Castilla y León y con León y a mi eso me es de gran ayuda porque si no acabarías teniendo la sensación de que lo que haces a diario no sirve para mucho pero si al menos sirve para hacer de correa de trasmisión de ese problema y alguien en un momento dado es capaz de coger el problema y resolverlo pues eso es muy importante, luego en lo que a mi respecta cuando los problemas dependen de mi, yo primero resuelvo y luego ya organizo la resolutiva.

- Aplauden su empeño en busca de soluciones.

Creo que soy una persona a la que le gusta resolver, cuando hay un problema, lo resuelvo y luego ya después ordeno si es que hay que ordenar algo pero lo primero es intentar resolver lo que está en tu mano. En ese sentido nunca he sentido frustración, bueno, quizá la he sentido cuando me vienen a ver y me cuentan cosas y la gente viene ya con un espíritu de derrota absoluta y no te vienen tanto a pedir ayuda ni a que resuelvas un problema sino a trasladarte ese sentimiento de derrota, que me ha pasado a veces en algunos procesos de pérdida de empleo, que me han hecho sentir muy mal porque te das cuenta que la gente ya ha asumido que eso es así y ya no tiene ni ganas de luchar, como quizá pasó con el tema de Everest.

Esas cosas son las que mas me duelen, el no poder hacer más, pero en general creo que siempre se puede hacer algo al respecto de todo y especialmente al respecto de las cosas y todo es querer, poner voluntad y sobre todo ponerte a trabajar contigo con gente que se implique y gente competente como son los funcionarios de la subdelegación y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y siempre, siempre hay una pequeña vía para mejorar las cosas, que el ciudadano es al final lo que nos pide, siempre espíritu de mejora.

Teresa Mata, en un instante de la entrevista. / Sandra Santos

- Su papel le obliga a ser un nexo de unión con Madrid, siempre reclamando.

Mi papel no es reivindicar al Gobierno de España, yo le represento. Como ciudadano, todo lo que se haga por León, bienvenido sea y cuánto más se haga, mejor. Como Subdelegada del Gobierno, yo no tengo un papel reivindicativo, tengo un papel de trasladar las reivindicaciones, que es diferente. Yo honestamente creo y lo he dicho muchas veces, creo que en una época dificilísima, el Gobierno de España ha hecho todo lo que ha podido, por nuestra provincia y por el resto y siempre parto de la base de que la mejora presupuestaria que nosotros vamos a tener y que ya estamos empezando a notar va a redundar en que se hagan cada vez más cosas y mejor.

«El edificio del INSS va a buena marcha y creo que se terminará en los plazos correspondientes y la Ciudad del Mayor está en vías de solución» LA CIUDAD DEL MAYOR

Entonces yo obviamente, creo, es que siempre se puede hacer más pero en ese sentido creo que se ha hecho todo lo que se ha podido por intentar asumir las reivindicaciones que eran razonables. En ese sentido yo no me siento insatisfecha y obviamente, insisto mucho, mi papel, es que sería absurdo que yo reivindicara al Gobierno de España cuando yo soy Gobierno de España. Mi papel es ese traslado que decía antes, ese nexo de unión, ese poner realidad en las preocupaciones de la provincia que es muy importante porque yo creo que los Subdelegados tenemos que trasladar lo que allí se siente en cada una de las provincias, lo que es importante para la gente y eso yo creo que sí que he procurado hacerlo, no sé si he sabido hacerlo pero he procurado hacerlo.

- ¿Hay solución en la minería?

Yo creo que la reconversión lleva en curso mucho tiempo otra cosa es que parece que han sido los dos últimos años donde nos hemos dado cuenta cuál es la realidad. Dicho esto, siempre he pensado que el Gobierno de España hará todo lo que esté en su mano para que lo que se puede hacer en favor de la minería se haga, que es poco o es mucho, bueno, no me toca a mi juzgarlo, yo desde aquí lo que he procurado siempre es intentar poner calma, poner sensatez, sentido común, ayudar cuando se ha podido; alguna vez hemos podido ayudar en tema de prejuvilaciones, de bajas, intentar impulsar en Madrid todas estas cuestiones que para las familias son tan importantes, hablar con honestidad con la minería porque creo que se puede hablar con ellos y yo creo que no he tenido más acierto que ese, quizá que sepan que estamos aquí para ayudar en lo que se puede y yo sí que tengo esperanza por como se está empezando a ver desde el Gobierno de España de que las cosas que se pueden hacer se van a hacer. Esa es mi impresión.

- ¿Ve esa recuperación económica?

Yo en lo últimos tiempos estoy preocupada, lo he trasladado a los sectores porque la verdad que yo creo que esta es una provincia fundamentalmente, que lo que más tira de nosotros es una economía rural y agrícola y la verdad que hemos tenido mala suerte este ejercicio; yo creo que el campo ahora mismo, las quejas que ellos tienen están absolutamente justificadas, nos han dado todo tipo de fenómenos adversos en contra para que este ejercicio no sea nada bueno y estoy preocupada, de hecho el otro día, estuve con ellos en Santa María del Páramo porque son los momentos en los que nosotros tenemos que escuchar, tenemos que dar la cara, tenemos que intentar, yo se lo decía el otro día a los agricultores, que a mi me parece muy bien que seáis reivindicativos pero hay que buscar soluciones a la vez, hay que sentarse, hablar con las administraciones, hay que intentar buscar medidas que sean de apoyo porque yo creo honestamente que León tiene un potencial importante vinculado a la agricultura, a los temas forestales, más que lo que podría ser una industria pesada o una industria de otro tipo.

También en lo tecnológico creo que también tenemos aquí el Incibe, lo cual, es un motor, un impulso importante de lo económico y obviamente lo que no puede hacer la subdelegada es ponerse una venda con la realidad, yo tengo que ver los problemas, claro que a León le hace falta muchas cosas, claro que hay que intentar desde todas las administraciones hacer un apoyo real y explícito a todos los sectores, lo que pasa es que a veces no es tan fácil y las administraciones tienen que hacer y tiene que trabajar en esa medida y hacia esa finalidad. Es verdad que en lo personal, claro que me gustaría resolver los problemas de un día para otro y que la gente no tuviera problemas con la sequía, con el agua, pero no es tan fácil, pero lo que sí me brindo y me he brindado siempre es a intentar, sobre todo a escuchar, insisto, y en lo que esté en mi mano, en la medida en la que yo pueda ayudar en algo siempre ayudar a que las cosas vayan mejor, quizás lo mismo que hice con la minería, es decir, escuchar y si se puede ayudar en algo pues ayudar.

- El sector primario se siente hoy en una situación límite por la adversa climanología.

Honestamente creo que la Junta está estudiando el tema en profundidad, por parte del Estado ya se han producido una serie de medidas que aunque no sean muy cortoplacistas van a favorecer a este sector y yo creo que ahora mismo estamos trabajando buscando soluciones. De verdad, todo mi ánimo porque yo comprendo y se lo decía el otro día a ellos que el año ha sido tremendo y creo que todas las Administraciones estamos en la misma línea; la Diputación se ha manifestado clarísimamente y yo creo que vamos todos en la misma línea de ayudar en todo lo que se pueda.

- ¿Hay una solución real para la Ciudad del Mayor?

Tengo que ser honesta y el edificio del INSS va a buena marcha y creo que se terminará en los plazos correspondientes y la Ciudad del Mayor, a mi me da miedo decir nada porque lo digo con todo el cariño y lo digo con todo el corazón, yo creo que cada vez está mas cercana la solución, lo que pasa es que no está en mi mano pero lo que sí que está en mi mano, y lo he hecho ya en varias oportunidades, es intentar recavar esa solución por parte de Servicios Centrales, del Imserso y estamos en ello. Entonces yo espero que más pronto que tarde hayamos culminado ese proceso que yo creo que honestamente que ahora mismo estamos en la recta final y habrá que darle una salida. Tengo que trasladar que en León ese tema está pendiente y que hay que darle una solución.

«El dinero público es el dinero de todos, que además procede de la recaudación, de nuestros impuestos hay que gastarlos con mucho sentido común» LA GESTIÓN

- ¿Cómo influye la situación política nacional y los casos que han sucedido en el ámbito local?

Mi cargo es absolutamente institucional, es muy político el papel de los Subdelegados, en mi caso además no es casual, yo llevo 30 años afiliada al PP por lo cual yo considero que estoy haciendo lo que tengo que hacer y aprovechando una oportunidad que a mí se me ha dado, siempre he visto la Subdelegación de Gobierno como una oportunidad para hacer cosas por los ciudadanos y este caso por mi provincia que es a la que tengo cariño y por quién quiero trabajar.

Dicho todo esto, obviamente, yo creo que a la gente de bien, que somos muchos, pues no nos gustan ni los escándalos ni determinadas cosas que se han producido en otras legislaturas y yo creo que gracias precisamente al tratamiento que se ha dado en la anterior legislatura por parte del PP a la corrupción están saliendo a flote.

Por supuesto, a mi no me gusta, yo creo que a cualquier político estas cosas le incomodan pero si tú partes de tu propia realidad y sabes que el ejercicio que haces de la política es intentar llevar a término una vocación de servicio que uno tiene, pues yo especialmente no me siento afectada, yo a título personal. Por supuesto, yo espero que todos estos temas se corrijan, yo creo que han afectado desgraciadamente con carácter general a todos los partidos, y a la condición política y creo que tendríamos que sacar una enseñanza de todo esto que ha pasado de que la política es otra cosa.

Yo a los alumnos les digo que la política es un arte y sobre todo es una vocación de servicio y un intentar a través del puesto que uno en un momento dado, coyunturalmente y afortunadamente ya con limitación de mandato, va a ejercer durante una etapa de su vida, yo creo que es el mejor servicio que se puede hacer a los demás y se tiene que hacer con la generosidad suficiente para buscar siempre el interés público, el interés ajeno y nunca el propio. Yo creo que si esa máxima la entendemos todos, me parece a mi que la política comenzará a ser ese arte que siempre ha sido.

Una mirada a la Universidad - ¿Cómo ve la Universidad desde la distancia?

- ¿Qué inversiones le gustaría que se concretaran para León?

Claro que tenemos muchas cosas pendientes pero ahora mismo la culminación durante la presente legislatura me sentiría muy satisfecha si se acaba la León-Valladolid que parece que está ahora mismo en esa dinámica. Fundamentalmente infraestructuras que se piden en la provincia podrían dar salida a nuestro empresariado. Yo creo que también hay que sentarse a escuchar. Me gustaría muchísimo que el carbón autóctono quedara en mix energético y nos garantizase que lo que queda de minería se estabilice y aunque no sea ya la pujanza que tuvo en León, siga ese sector y sobre todo que seamos todos muy conscientes de lo importante que es el campo y lo importante que es para la economía de la provincia tener claro que gracias a los regadíos donde el Gobierno de España ha sido ya muy protagonista, pues gracias a esa modernización de los regadíos, hemos fijado población y tenemos una zona importante de la provincia con posibilidades y con futuro.

- La Variante de Pajares no tiene fin, parece

Al final los plazos se fijan en los presupuestos anuales de cada ejercicio. Es verdad que el presupuesto de 2017 no es muy significativo porque es un presupuesto para 6 meses y al final como dependes de una ejecución que va a ser muy corta pues las cuantías que aparecen en ese presupuesto no nos permiten hacer un análisis de cuál va a ser la vocación a futuro de nuestro gobierno del actual ejecutivo. Yo creo que eso se verá en el presupuesto de 2018 pero lo que sí que yo pediría sobre todo a toda la provincia que tenemos que ser consecuentes y sensatos, el dinero público es el dinero de todos, que además procede de la recaudación, de nuestros impuestos hay que gastarlos con mucho sentido común y hay que hacer lo que realmente sea necesario, entonces yo creo que hay que sentarse, en ese sentido, para determinar qué actuaciones o qué acciones son las verdaderamente importantes para León y a partir de ahí a mí lo que me gustaría que hiciera el Gobierno de España es lo que realmente sea importante para la provincia.

- A nivel personal, ¿cómo se siente en el puesto?

Yo creo que se me nota y se me nota porque me lo dice la gente, yo estoy contenta. Me lo he pasado muy bien siendo Subdelegada del Gobierno, eso no significa que no haya tenido problemas ni tensión pero bueno, cuando uno pone las cosas en la balanza pues al final siempre hay una parte de la balanza que pesa mucho más y yo he disfrutado mucho de este cargo.

De hecho yo creo que hace un año hicimos una entrevista y yo te dije que no tenía ningún inconveniente en seguir y que me gustaría y es algo que ha pasado, yo le agradezco mucho a María José Salgueiro la confianza que ha puesto en mí y también al Gobierno de España para que yo siga al frente de lo que es la representación del Estado en la provincia y de momento, y siempre lo he dicho, me gustaría seguir aquí mientras yo tenga la ilusión que tengo ahora mismo y mientras tenga las ganas de hacer cosas que tengo ahora.

De momento en estos dos años no me han faltado, lo único que me han faltado han sido vacaciones pero este año procuraré solventarlo y coger una semana pero es que me lo ponen muy difícil porque todos los pueblos tienen las fiestas en verano y la verdad es que da mucha pena no estar con ellos porque no solamente es agradable sino que aprendes mucho de nuestras gentes estando con ellos.

- Habrá un día en el que tenga que dejar este despacho. ¿Qué experiencias se habrá llevado?

Afortunadamente no sería la primera vez que hago eso, lo cual ya sé decirte los activos que me llevo porque estuve en el rectorado 7 años, en la secretaría de hacienda 2, así que sé lo que es salir y entrar de nuevo. Activos, todos los del mundo porque el cargo este lo más importante que te da es un baño de realidad y el baño de la realidad aplicado a lo que yo explico, que es el Derecho, es importantísimo.

Creo que es muy importante formar a los alumnos muy bien en sus conocimientos teóricos pero también creo que hay que acercarles a esa realidad que van a gestionar porque al final las generaciones futuras a las que yo formo van a ser gestores de nuestra realidad.

Ellos van a ser nuestros futuros mandatarios, nuestros futuros funcionarios y yo creo que el bagaje que te da el haber estado en sitios como este, el conocer tan bien lo que tienes entre manos, saber gestionar una provincia tan variada como esta lo único que te da es mucho bagaje y a los alumnos, un atractivo muy importante porque no es lo mismo haber estado fuera de la universidad que no haber estado.

En ese sentido yo creo que es muy formativo, yo aprendo todos los días, es una de las cosas que más me sorprende, no habrá un día que yo salga de aquí sin haber aprendido una cosa nueva. Tener un trabajo en el que eres capaz de aprender algo nuevo todos los días es importantísimo.

- Le sigue respondiendo el puesto a lo que esperaba

Me sorprende mucho la gente, pero me sorprende mucho la generosidad de las personas, la solidaridad de la provincia, esa implicación que tiene la gente para ayudar a los demás, eso me sigue sorprendiendo cada día y me emociona a veces. Quizá cuando haga balance de futuro y eche la vista atrás y para mí estos años, también porque me ha pillado un poco en la madurez que es cuando uno mejor está, quizá me ha pillado en esa época de la vida en la que ya no estás de vuelta de todo pero ya eres lo suficientemente adulto como para disfrutar de las cosas y yo lo he disfrutado muchísimo.

