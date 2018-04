El 'no Máster' de Óscar Álvarez debilita a Tudanca y llega a Ferraz Imagen del 'no Márter' del procurador socialista Óscar Álvarez. Las agrupaciones locales trasladan su inquietud a la dirección local, la autonómica no se pronuncia y el secretario del área de organización nacional hace llegar el caso a Ferraz LEONOTICIAS León Viernes, 27 abril 2018, 11:06

El 'no Máster' del procurador en las Cortes Óscar Álvarez va camino de convertirse en un serio problema en el seno del Partido Socialista en Castilla y León. La publicación de un currículum, en el seno del propio PSOE, en el que Álvarez aseguraba tener un Máster en Comunicación Política cuando en realidad no era así ha trasladado a las filas socialistas un problema que hasta la fecha sólo era visible en el PP.

«No me he marcado un Cifuentes», llegó a asegurar Óscar Álvarez 24 horas antes de que leonoticias publicara la información. Seis palabras que fueron acompañadas de un «mi titulación es real porque no es un máster oficial y por lo tanto lo podía cursar perfectamente», también aseguró.

La certeza de que nada de lo afirmado era real llevó a que se sucedieran las críticas internas en el propio PSOE. Las primeras y las más intensas en el escenario local. «No entiendo lo que ha hecho», advirtió el secretario provincial de los socialistas leoneses, Javier Cendón, antes de pedir explicaciones al líder autonómico.

Tudanca bajo la lupa

Sin embargo la delicada situación de Óscar Álvarez ha servido para que Luis Tudanca optara por enrocarse en la misma posición. Se trata de uno de sus hombres de confianza, lo que le ha llevado a su defensa numantina. Una posición que se debilita con el paso de los días y que amenaza con dañar al propio secretario autonómico.

Al mismo tiempo en la ejecutiva provincial una parte de los vocales ha reclamado al secretario provincial que se solicite «medidas» al partido a nivel autonómico. «Pero qué es lo que queréis ¿Que dimita?», ha sido hasta la fecha la única respuesta llegada desde Valladolid a León.

Ahora el 'no Máster' ha llegado a Ferraz. Lo ha hecho de la mano del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ya ha advertido que solicitará explicaciones a la Autonómica.

Óscar Álvarez aseguraba en su currículum contar con un Máster en Comunicación Política, pero él nunca pudo obtener tal titulación porque la Universidad por la que aseguraba haber cursado el Máster establece que para lograr el mismo debería haber finalizado un Grado previo, algo que nunca ocurrió.

Máster imposible

Álvarez defendió inicialmente que su Máster era perfectamente legal ya que al mismo se podía acceder sin tener título universitario. La propia Universidad Pontificia de Salamanca desmintió al procurador en las Cortes de Castilla y León al remitirse a los requisitos previos y reglados para el citado Máster.

En ese sentido la Universidad fue tajante: «Para cursar el Máster será necesario estar en posesión del título de licenciado, graduado o equivalente». La Universidad de Salamanca advierte que es posible cursar el Máster sin tener la titulación finalizada pero sí en curso, por lo que la titulación final se obtendría una vez finalizado el curso, algo que nunca ocurrió.

Tras comprobarse el 'error' en la titulación el propio procurador suavizó su titulación pasando de un contundente 'Máster en Comunicación Política' por un matizado 'cursó el título Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca'