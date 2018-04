Martínez Majo, sobre sus declaraciones por el máster de Cifuentes: «Está todo dicho» Juan Martínez Majo, presidente del PP de León. El presidente del PP de León evita pronunciarse sobre sus polémicas declaraciones y asegura que sobre sus afirmaciones «está todo dicho» A. CUBILLAS León Lunes, 16 abril 2018, 14:13

«Ya está todo dicho». «Está todo dicho». El presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, ha recurrido de forma insistente a estas dos frases para evitar valorar sus polémicas declaraciones sobre Cristina Cifuentes [«Vale, no tiene el máster, ¿y, cuál es el problema?»].

Después de cuatro días de silencio y ausencia ante la prensa el presidente de los populares leoneses ha comparecido este lunes en un acto institucional.

A la conclusión del mismo y a preguntas de los informadores ha evitado valorar la situación generada tras sus declaraciones. «Ya está todo dicho, está todo dicho», ha asegurado.

El también presidente de la Diputación se escudó en la presencia de representantes de colectivos sociales con los que acababa de firmar sendos convenios para no abordar la cuestión. «Creo que estamos con León, lo que importa es León y creo que estos colectivos se merecen todo el respeto y eso es lo realmente importante», añadió antes de atender otra pregunta de los periodistas relacionada con las juntas vecinales.

Las afirmaciones de Juan Martínez Majo provocaron la pasada semana una crítica general tanto en el seno de su partido como en el resto de formaciones. Desde el propio PP ya se ha advertido que espera «una rectificación», algo que por el momento no se ha producido.

Majo, en su intervención de la pasada semana sobre Cifuentes, aseguró: «Creo que nos estamos extralimitando mucho; la política ha cambiado el rasero y la vara de medir. Vale, no tiene el máster, ¿y, cuál es el problema? Es un error, no le veo la gravedad... Yo le resto importancia al tema. Esto no significa que no tenga que asumir su propia responsabilidad personal por haberlo hecho. Ella tendrá que tomar su decisión por haber puesto eso si no era cierto. Pero vuelvo a decir, ¿Si te dan un documento de asistencia, es verdad o es mentira? Que cada uno asuma las responsabilidades que tenga».