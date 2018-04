Mariano Rajoy ‘recorta’ 372 millones la inversión para León desde su llegada al Gobierno y presenta los presupuestos más bajos en 15 años Palomo, Cendón y Flórez valoran los PGE para León. / S. Santos El PSOE califica de «desastrosa» la inversión de León por parte del PP «que condena a la miseria a una provincia» e remarca que los PGE no deben salir adelante «de ninguna manera» A. CUBILLAS Miércoles, 4 abril 2018, 14:19

“Desastrosos, míseros, la hecatombe”. Son sólo algunos de los adjetivos con los que el PSOE ha calificado a los Presupuestos Generales del Estado para León. 162 millones, o lo que es lo mismo, la partida más baja en los últimos 15 años.

No es una valoración. Es el resultado del análisis de las cifras puras y duras que reflejan la “caída en picado” de la inversión del Ejecutivo en la provincia leonesa. Sólo basta comparar los 534 millones que inyectó el PP en el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy.

Peor aún, si se compara con los 705 que la provincia recibió durante el último año de Rodríguez Zapatero, un montante que, según remarcó Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE, es superior a la inversión conjunta de la legislatura actual del PP.

Unos presupuestos que “dejan mucho que desear” y que, por tanto, no deben salir adelante “bajo ningún concepto. Son los prepuestos de la vergüenza”, remarcó Cendón, que hizo hincapié en los presupuestos no contempla ningún mecanismo directos para paliar problemas tan importantes para León como es la despoblación.

León, no está en el mapa

Muy crítica se mostró también denunció Aurora Flórez, diputada del PSOE de León, que advirtió que los presupuestos dejan 346 euros de inversión por habitante en León, por debajo de la media autonómica (413 euros), demostrando que el PP no tienen ningún proyecto para León.

“Una vez más, el PP bate su récord de ninguneo con León. Si miras uno por uno los presupuestos de cada Ministerio te das cuenta que León no aparece. Y si no estás en los presupuestos, no estás en el mapa”.

En este sentido, Flórez remarcó que el Gobierno concentra las inversiones de León en la Alta Velocidad, en su mayoría en proyecto impulsados por el PSOE y que ya deberían estar terminados, dejando en el olvido proyectos clave como los regadíos de Payuelos, hoy en “dique seco”, la Ciuden, clave para una transición energética y para El Bierzo, o Torneros, el gran olvidado por el PP.

La diputada además advirtió de que se tratan de unos presupuestos “antisociales”, como lo demuestra la partida destinada a la Ley de Dependencia, que incrementa en 46 millones de euros respecto a un año en el que se dejaron de ejecutar 44. “Qué no nos engañen porque la realidad es que el 98% de dependiente están en lista de espera y que 30.000 personas podrían fallecer este año sin recibir prestación alguna”.

Políticos sin altura de miras

Crítico también se mostró el senador Graciliano Palomo, que recordó que si retiran la inversión de la Variante de Pajares, León se quedaría absolutamente con la nada. “Están hundiendo León y dejando a los leoneses en la miseria. No hay ninguna explicación de las prioridades de este Gobierno”.

Porque, a su juicio, los presupuestos son un fiel reflejo del ninguneo que ejerce el PP con León, una provincia que está al límite, al que se le maltrata. Y por ello, remarcó Cendón, la provincia se merece a unos dirigentes que reivindiquen y que luchen por León.

Sin embargo, continuó, la realidad es que los populares leoneses optan “por hacerle la ola” al presidente y vicepresidenta de Gobierno, a los que pasea por la ciudad y muestra la capitalidad gastronómica. “El PP en León no está a la altura”, concluyó Cendón.