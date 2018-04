Marcello lamenta la baja inversión, el «escándalo» de la Ciuden y el «olvido» a Torneros Imagen de Ana Marcello durante una entrevista en leonoticias. «Echamos de menos, financiación concreta para la reparación y conservación de la zona de la Tabaida Berciana que fue asolada por los incendios el pasado verano», asegura en un comunicado LEONOTICIAS León Miércoles, 4 abril 2018, 20:16

La Diputada de Unidos Podemos por León, Ana Marcello, ha lamentado este miércoles la baja aportación a León desde los Presupuesto Generales del Estado (PGE) a la provincia de León.

En este sentido ha lamentado que «al Gobierno se le llene la boca con las grandezas de León y sus gentes» cuando con posterioridad y según ha asegurado «los números de las partidas presupuestarias denotan todo lo contrario».

En palabras de la diputada, «si el amor en política se demuestra con dotación financiera, poco amor demuestran tener nuestros gobernantes por nuestras tierras».

«Si a nivel estatal los PGE nos parecen un timo, a nivel provincial valoramos que suponen, una vez más, un olvido a nuestra provincia, ya que la inversión que se destina vuelve a caer, hecho que demuestra que las tijeras de PP han venido para quedarse, la recuperación de la que tanto se habla, no se refleja en la financiación a León», ha asegurado Ana Marcello.

Los olvidos Entre los olvidos Ana Marcello «se han olvidado del polígono logístico de Torneros, del Teatro Emperador, del Palacio de Congresos, de favorecer el transporte ferroviario, del Museo de la Energía… Nosotras, defendemos y seguiremos defendiendo la eliminación del peaje de la Autopista fantasma de León – Astorga y el peaje de León – Asturias. A nuestro juicio, siendo un verdadero drama la despoblación que vivimos en León, no duele ver cómo no existe voluntad presupuestaria en destinar fondos económicos para luchar contra ello ni para nuestro sector ganadero ni agricultor».

Marcello además recuerda que en el Bierzo «el Gobierno de Mariano Rajoy deja aislados a los y las bercianos y bercianas al seguir aportando únicamente por el trazado de tren de alta velocidad entre Zamora y Orense con una dotación de 255.95 millones de euros y no contemplar ninguna medida ni trazado para no dejar a la comarca del Bierzo en una isla aislada de todo progreso y futuro. Nosotros siempre hemos apostado por defender el trazado León-Ponferrada-Monforte-Lugo, no concebimos que la comarca del Bierzo se quede en el olvido».

Un olvido que se ve reflejado a juicio de la diputada «tanto en los 3.000 míseros euros que se destinan para la estructura general de la Fundación de la Ciuden como la partida de 496.000 euros para el proyecto de la autovía A-76 (Ponferrada – Orense) porque en repetidas ocasiones hemos visto cómo quedan en siempre papel mojado».

«Echamos de menos, financiación concreta para la reparación y conservación de la zona de la Tabaida Berciana que fue asolada por los incendios el pasado verano. Como el tema va de olvidos, vemos positivo que el Gobierno haya recuperado la memoria y se haya acordado de la obra de Variante de Pajares, que en teoría debía de haberse terminado hace 10 años. Esta vez le otorgan 4.64 millones de euros para su finalización, pero nos preocupa que parte de esa dotación financiera no sea destinada a reparar todos el daño medioambiental que se realizó en la zona, destruyendo los acuíferos y condenado a la comarca a sequias nunca vistas en la zona», también ha advertido.

Para añadir: «A nuestro juicio, vemos necesario la creación de un programa de compensaciones a los vecinos y vecinas que han sufrido negligencias en las obras de la Variante y exigimos que se contemple una auditoría técnica, social y medioambiental de la Variante de Pajares para determinar posibles negligencias y responsabilidades políticas y legales».

«Vemos, como una vez más, volvemos a leer literatura sobre Feve, con una dotación de 1.7 millones de euros, sobre la autovía León- Valladolid con 4.8 millones y sobre los pasos subterráneos de la circunvalación de León, esperemos que esta vez no vuelva a ser literatura de ciencia ficción. Nos alegramos de que finalmente exista voluntad política de invertir en el camino de cabras que es la A-66 entre León – Benavente, eso sí, estaremos muy atentas para que se quede en una declaración de intenciones. Nos alegra ver que existe financiación para la reparación y mantenimiento de la Muralla de León, pero echamos de menos financiación para el mantenimiento de la de Astorga. Misma valoración hacemos con la partida para el Parador de León y abandono total ya de la idea de Parador de Villablino», también se ha advertido desde Podemos.