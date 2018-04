Majo, sobre la unión de estaciones de esquí: «Estamos abiertos, pero la oveja por lo que vale» Dos esquiadores en una de las estaciones leonesas. / Noelia Brandón El presidente de la Diputación señala que «la información sobre este tema siempre sale del mismo sitio, del otro lado de la cordillera» y propone una junta de portavoces monográfica N. BARRIO León Miércoles, 25 abril 2018, 14:11

Hubo que esperar al turno de ruegos y preguntas para asistir a uno de los temas que trae de fondo la gran temporada de esquí que firman las estaciones de esquí leonesas, tras algo más de una hora de pleno.

El portavoz socialista José Pellitero preguntaba al presidente Juan Martínez Majo sobre la unión entre la asturiana Fuentes de Invierno y San Isidoro, señalando que «le pregunto a usted porque no está el diputado, no sé si porque se olía que le iba a preguntar». Matías Llorente también incidió en la pregunta sobre la cuestión, calificando a Miguel Ángel del Egido como «el diputado viajero».

Y Majo contestó. «Vamos a hacer junta de portavoces posiblemente monográficas sobre esto, porque vienen noticias de fuera y sabemos cómo vienen y de dónde, siempre del otro lado de la cordillera».

En esta línea, el presidente desveló que «he hablado con el consejero de Cultura del Principado personalmente hace unos ocho o nueve días, y estamos dispuestos a trabajar siempre que haya un convenio para años». Pero dejaba un matiz clave. «Disponibilidad toda la del mundo, pero la oveja por lo que vale».

Así Majo confió en que de la junta de portavoces «salga una opinión conjunta» sobre la posible unión.

El mes pasado, el consejero asturiano apuntó que, sobre la posible unión de Fuentes de Invierno con la leonesa de San Isidro, «la situación está en el estado que ya conocemos, hay temas que nos distancian con León como el estudio de impacto ambiental o la electrificación. No necesitamos tres megavatios, no es viable, con uno estaremos servidos por lo que aportar tres millones de euros no es viable, con un millón y medio se podría avanzar».