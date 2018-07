Majo espera «directrices nacionales» para actuar en la citación de López Benito Juan Martínez Majo, en una imagen de archivo. / Noelia Brandón El presidente del PP de León espera órdenes de arriba, al tiempo que señala que no ha visto la citación, que le gustaría poder verla y que el concejal le aseguró que no ha hablado ante ningún juez | Majo: «Parece que cada día sale un caso más, un cuentagotas con el que tener titulares todos los días» N. BARRIO León Lunes, 9 julio 2018, 12:26

«Con José María López Benito el partido atenderá a directrices regionales y nacionales, porque afecta a más de cincuenta ayuntamientos». En estos términos se manifestaba el presidente del Partido Popular de León, Juan Martínez Majo, en referencia a la citación como investigado del concejal de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de León.

En este sentido, Majo quiso señalar que «yo no he visto la notificación pero me gustaría verla para tener claros los conceptos», al tiempo que declaró que «hablé con él y me dijo que no ha hablado ante ningún juez». A renglón seguido, el también presidente de la Diputación entendió que «recibiré instrucciones nacionales del comité de derechos y garantías, pero parece que cada día sale un caso más, un cuentagotas con el que tener titulares todos los días».

En esta crítica incidió Martínez Majo. «En medios urge el titular, pero espero que haya directrices nacionales en algún sentido. Estamos todos los partidos viendo qué significa todo esto, porque se imputa a una persona en 24 horas y el juicio tarda en salir años, eso no es justo».

Sobre el diputado Joaquín Llamas, Majo avanzó que pasará a no adscrito tras registrar el PSOE el cambio, fiando una entrevista para los próximos días entre el presidente y el diputado. Otro apartado merece el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Fernández. «No sabemos nada de nada y no se ha comunicado nada», afirmaba Juan Martínez Majo.