Luchando por un León más colorido León celebra el ‘Día del Orgullo 2017’ con la lectura del manifiesto e izado de bandera el miércoles en Espacio Vías INÉS SANTOS León Viernes, 23 junio 2017, 15:14

El orgullo llega a León. Con apenas dos años de vida Awen vuelve a representar al colectivo LGTBI en la provincia con diferentes actos que buscan concienciar y sensibilizar a los leoneses por la igualdad.

La Canalla ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida en un acto en el que ha reivindicado la necesidad de «erradicar la discriminación de un colectivo», sólo por tener unas orientaciones sexuales minoritarias en esta sociedad.

Con el único deseo de que llegue un día en el que no sean necesarios estos actos, porque todo el mundo sea tratado con respeto, La Canalla recriminó que unas siglas largas e impronunciables nunca les han permitido disfrutar de la igualdad en el marco legal.

Mucho trabajo por hacer y muchas ganas de luchar por la igualdad, es lo que Awen ha demostrado en el Palacio Conde Luna, donde han invitado a los asistentes a asistir a la obra de teatro y los bailes organizados para estas fiestas. Así como al acto central que será la lectura del manifiesto el próximo 28 de junio, donde alzarán la voz.

La Canalla ha recordado que León no es Madrid, ni Chueca y Castilla y León no es el mejor sitio para vivir la diversidad sexual, pero aunque la lucha aquí no sea fácil no se rendirán luchando por un León más abierto, más tolerante y más colorido.

Apoyo del Ayuntamiento

La concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de León a estos colectivos. Momentos previos al comienzo del acto, la edil ha recordado que el próximo miércoles se procederá a la lectura del manifiesto «consensuado por todos» y al izado de la bandera.

Mejías ha invitado a los leoneses a participar en estos actos de concienciación y sensibilización por la igualdad de todos. Ha indicado que el 28 de junio se da «visibilidad» a las reivindicaciones de las personas que integran los colectivos LGTBI pero «es una labor diaria, de 365 días al año».