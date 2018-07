Llamas mantiene su acta de concejal en Villarejo y defiende la absoluta limpieza de su gestión Llamas junto a su equipo de gobierno en la tarde de este viernes. El alcalde toma esta decisión en aras a su compromiso con los vecinos y con el apoyo de la totalidad de su equipo de gobierno, que no ha desvelado si romperan filas para mantener a Llamas en la Alcaldía LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Sábado, 7 julio 2018, 12:22

Se despejaron las dudas en Villarejo de Órbigo. El alcalde , Joaquín Llamas defiende la «absoluta limpieza» de su gestión, que demostrará desde un respeto idéntico tanto a la presunción de inocencia como a las actuaciones judiciales, y agradece el respaldo recibido de vecinos y concejales.

Joaquín Llamas, arropado por la totalidad del equipo de gobierno en este municipio, ha decidido mantener el acta de concejal en aras a su compromiso con los vecinos y el proyecto de gobierno iniciado hace tres años.

Llamas adopta esta decisión reclamando con la misma fuerza por un lado su respeto a las decisiones judiciales y por otro su presunción de inocencia, «convencido de una manera inequívoca de la absoluta limpieza» de su gestión en la vida pública, «antes, ahora y siempre».

Afirma que no sólo lo hace con la conciencia tranquila, sino con la «seguridad total de que este proceso demostrará que siempre he obrado legalmente y siempre con el único afán de procurar el servicio público y el bien común para todos mis vecinos, los que me eligieron para servirles». Algo que aspira a seguir haciendo por «genuina responsabilidad».

El edil agradece «enormemente» las numerosas muestras de afecto y respaldo incondicional recibido de sus vecinos y todos sus concejales y concejalas, dispuestos ahora a acompañarle en «una nueva época». Y lo hace seguro de que «la lucha personal que emprendo, y sin duda alguna que terminará dándome la razón, no me restará un ápice de esfuerzo por seguir intentando mejorar la vida de un municipio tan querido».

El equipo de Gobierno de Villarejo de Órbigo al completo asistió, este viernes, a la primera jornada del ciclo literario 'Poesía a orillas del Órbigo', que está organizado por la Concejalía de Cultura y que se celebra en el Polideportivo de Veguellina cada verano desde hace once años.