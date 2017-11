Las biciletas podrán circular a contramano en las calles de sentido único y por las aceras sólo los menores de 12 años

La aprobación inicial de la nueva ‘Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas’ ha recibido este jueves el visto bueno de todos los grupos políticos con representación municipal en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana. De esta manera, comenzará el trámite de información pública, con 30 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días.

El concejal Fernado Salguero ha explicado que esta ordenanza pretende “favorecer la convivencia y la seguridad vial entre los diferentes elementos del tráfico, estableciendo una regulación concreta y detallada de la circulación de los peatones, las bicicletas y otros elementos que pueden ser de difícil encaje dentro de la estructura de movilidad deseable para la ciudad de León, como pueden ser los monopatines, los patinetes, los ‘segways’...".

Además tienen presente los nuevos medios de transporte -conocidos como Vehículos de Movilidad Personal- que, por sus distintos usos, la energía utilizada para su movimiento y la ausencia de normativa específica, necesitan que los ayuntamientos impongan un cuadro normativo.

En este sentido, el concejal de Seguridad y Movilidad ha destacado el apoyo de los distintos grupos políticos municipales así como de asociaciones como ‘León en Bici’ o el ‘Club de Patinaje de León’, que han aportado a esta ordenanza sus diferentes inquietudes e ideas.

Una ordenanza que hace especial hincapié en el tránsito peatonal, las zonas de prioridad peatonal y el tránsito con patines, monopatines y vehículos de movilidad personal, resaltando la prioridad de éstos en la circulación urbana y recopilando las normas sobre limitaciones a la circulación en zonas peatonalizadas y, en especial, en el Casco Histórico.

Las bicicletas también cobran especial relevancia en esta nueva ordenanza, entendido como un medio transporte preferente, por sus cualidades sostenibles, saludables y sociales y por mejoran cuantitativa y cualitativamente el ambiente urbano. De esta forma, se regula la circulación de bicicletas en calzada, en las vías específicas para ciclistas y en las zonas de prioridad peatonal ante el auge de su uso y los potenciales conflictos que pueda generar.

Conscientes de que las aceras y espacios peatonales no son lugares para la circulación de vehículos, esta regulación busca compatibilizar la promoción de la bicicleta y otros elementos de movilidad personal como alternativa de movilidad urbana con la preservación de la calidad estancial, la defensa del espacio público en los entorno urbanos y la protección de la movilidad peatonal; regula la circulación, parada y estacionamiento sobre áreas peatonales y vías ciclistas. Además, establece la obligación de obtener permiso para ocupar puntualmente o excepcionalmente las zonas de uso exclusivo peatonal y/o ciclista.

las bicicletas podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano siempre que con ello no se cause ningún tipo de daño, no se vea alterada la función del mobiliario, ni se entorpezca el tránsito de peatones o vehículos