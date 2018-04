León se presenta como una de las mejores provincias para practicar un turismo responsable

El género importa

Respecto a las diferencias existentes entre los viajeros hombres y mujeres, la periodista y bloger Womanword afirmó que las experiencias turísticas de ambos géneros son «radicalmente diferentes», aunque incidió en que la desigualdad no sólo se produce en entornos lejanos, sino también en nuestros ambientes habituales. «Como mujer, hay muchos puntos de libertad que tengo cohibidos, pero esto también me pasa cuando quiero volver sola de noche a mi casa en mi ciudad. Por supuesto, tenemos que tener mucho más ciudado, pero no puede suponer un freno siempre que respetemos las distintas culturas y nos respetemos a nosotras mismas», explicó.

En este sentido, la periodista destacó el compromiso de las comunicadoras para cambiar el papel vulnerabilizado de las mujeres en la sociedad. «No debería haber ninguna diferencia y trabajo para lograrlo, viviendo realidades de una forma real y cercana y dejando que mi experiencia sea conocimiento para mis seguidores».

«Es un punto difícil porque al final corremos más peligro que un hombre, pero no quiero limitarnos y abogo porque cumplamos nuestras metas sin miedo. Cuando somos viajeros responsables y conscientes, lo que tenemos que tratar es de ser humanos y desarrollar nuestra humanidad. Espero que algún día dejemos de hablar de géneros para ser simplemente personas», concluyó.