IU de León pide la dimisión de Juan Martínez Majo Le culpa de «minimizar el delito de falsedad documental y defender las mentiras de Cifuentes» Jueves, 12 abril 2018

«Si al señor Martínez Majo no le importa que Cristina Cifuentes se niegue a dimitir tras mentir y mantener su mentira, ni que el acta sobre su defensa del máster fuera creada ex profeso y contenga firmas falsificadas y ello cree un grave perjuicio a la universidad pública y sus alumnos, evidencia su catadura moral y no puede continuar al frente de la Diputación». Así se pronunció este jueves IU de León en un comunicado en el que reclama la dimisión del también presidente provincial del PP.

Mientras el PP recorta en becas en toda la provincia de León y expulsa al alumnado universitario de poder hacer másteres poniendo una de las matrículas universitarias más caras de todo el Estado (la tercera más cara), el presidente de la Diputación defiende y resta importancia a las mentiras de Cristina Cifuentes y el Partido Popular, lamentaron. «No tiene el máster, ¿Y cuál es el problema?» declaró Majo e IU replica que «si no ve el problema, es evidente que el problema lo tiene él».