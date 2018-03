León obtiene tres 'Pajaritas Azules' por su gestión en la recogida selectiva de papel y cartón Entrega de las 'pajaritas' el pasado año. La entrega de las 'Pajaritas' tendrá lugar el próximo jueves en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente LEONOTICIAS Martes, 13 marzo 2018, 18:37

León es una de las 13 ciudades que ha obtenido el máximo reconocimiento por su gestión en la recogida de papel y cartón, tres ‘Pajaritas Azules’. El Ayuntamiento de León ya recibió en la edición del año pasado, en primera edición de este programa, dos ‘Pajaritas Azules’.

En el municipio de León, en 2017, se recogieron 3,9 millones de kg de papel y cartón, lo que situó el ratio por habitante en 31 kilogramos. De los 3,9 millones de kg recogidos, el 86.5% se recogió en los contenedores azules (3,4 millones de kg). La recogida de papel y cartón supone el 39% del peso total de la recogida selectiva de materiales. La ciudad de León cuenta con 462 contenedores azules. En 2017 se adquirieron 20 nuevos y en 2018 está prevista la compra de otros 50 para renovar los existentes y atender a nuevas necesidades.

La concesión de ‘Pajaritas Azules’ se basa en 21 indicadores, que se valoran según baremos establecidos y analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final. León ha obtenido un total de 73 puntos, que la hacen merecedora de las tres ‘Pajaritas’.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León desarrolla a lo largo del año distintas campañas de fomento del reciclaje. En colaboración con Ecoembes, el Ayuntamiento realiza el proyecto EduaEnEco y Aula de Reciclaje, centrado en la comunidad educativa, no sólo los alumnos sino también profesores, equipo directivo y servicios vinculados a los centros de enseñanza buscando una mayor implicación y un conocimiento de la necesidad de realizar separación de los residuos en todas las actividades cotidianas y por todos.

Aspael

La promoción del reciclaje es uno de los objetivos estratégicos de Aspael, que puso en marcha en 2002 el proyecto ‘Tu papel es importante para contribuir al desarrollo sostenible’, a través de la mejora continua de la recuperación y reciclaje de papel y cartón en España. En el marco de este programa se ha venido desarrollando a lo largo de la última década el Programa Tu Papel 21, un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, basado en 21 indicadores y apoyado por modelos de participación social y comunicación, en línea con las directrices de la Agenda 21 local.

El programa obtuvo en Bruselas en 2007 el European Paper Recycling Award, que premia proyectos innovadores de promoción del reciclaje de papel en Europa. El jurado estaba compuesto por miembros del Parlamento Europeo y Comisión Europea, asociaciones (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) y ONGs (WWF International).

Pajaritas Azules e indicadores de excelencia

Pajaritas Azules es un programa anual de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón, enfocado a la mejora continua.

Las entidades locales que cada año se distinguen por su excelencia obtienen una, dos o tres ‘Pajaritas Azules’, según un baremo objetivo y a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.

La evaluación anual de cada ayuntamiento o agrupación de ayuntamientos va acompañada de asesoramiento técnico con recomendaciones de mejora. Y en función de sus resultados en las sucesivas ediciones anuales de ‘Pajaritas Azules’, las entidades locales mantienen, incrementan o pierden las pajaritas obtenidas el año anterior.

Treinta y seis entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de trece comunidades autónomas recibirán el jueves 15 de marzo el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, en la segunda edición de los galardones ‘Pajaritas Azules’ de Aspael.

La entrega de las ‘Pajaritas Azules 2018’ tendrá lugar en Madrid, en el Palacio de fomento, sede del MAPAMA, en un acto presidido por María García, secretaria de Estado de Medio Ambiente.