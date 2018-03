León emite 24 denuncias por no usar el cinturón de seguridad en su última campaña de tráfico El Ayuntamiento y la DGT llevan la educación vial a la Escuela y los Centros Infantiles municipales LEONOTICIAS León Domingo, 25 marzo 2018, 10:35

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de León, en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad y la Jefatura Provincial de Tráfico, pusieron en marcha de nuevo el programa de educación vial dirigido a los alumnos de tres años de los centros infantiles municipales.

Esta actividad, que ya se puso en marcha en 2016, se ha realizado en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, en la Escuela Infantil Santa Margarita, el Centro Infantil Dama de Arintero, el Centro Infantil ‘San Lorenzo’ y el Centro Infantil ‘La Asunción’. Hasta este último se desplazaron los concejales Fernando Salguero y Aurora Baza, donde comprobaron cómo los agentes de Policía Local, voluntarios de Protección Civil y la técnico de seguridad vial de la Jefatura Provincial de Tráfico enseñaban a los más pequeños las normas más básicas para circular como peatones por la ciudad. Desde los colores de los semáforos hasta los pasos de peatones, todo de una forma divertida, con juguetes y guiñoles.

El objetivo de esta iniciativa es que los niños aprendan las normas básicas de circulación. Los agentes de la Policía Local son los “profesores” de seguridad vial, quienes enseñan a los pequeños el significado de los colores de los semáforos, cómo circular por la vía pública… Además, a los pequeños se les explica que los policías son sus amigos y que están para ayudarles en cualquier situación.

Fernando Salguero ha destacado la importancia de continuar con estas iniciativas para poder enseñar a los niños las normas básicas de seguridad vial desde pequeños. Unas normas de las que luego hablan en casa, con sus familias, con otros niños y que les son de una utilidad vital a lo largo de su vida. Salguero también ha agradecido la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico para llevar a cabo todo este tipo de charlas, que no sólo se realizan en las guarderías, sino que también se llevan a los colegios y a los institutos de la ciudad.

24 denuncias en la campaña del cinturón

Precisamente, el Ayuntamiento de León y la Jefatura Provincial de Tráfico han colaborado también estos días en la campaña de uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que finalizó con el control de 1.648 vehículos (1.354 en 2017) en distintos puntos de la capital leonesa; con una especial atención a los horarios de entradas y salidas de colegios, observando la conducta de los padres que llevan a sus hijos a los centros educativos.

Esta campaña ha concluido con un total de 24 denuncias (51, en la anterior campaña) por no usar el cinturón de seguridad (20 conductores y 4 pasajeros). Unos buenos datos que suponen menos de la mitad de las sanciones puestas en la anterior campaña en la que además se realizaron menos controles.

Unos datos que, como ha señalado el concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, “son muy positivos porque además no se ha registrado ninguna sanción por menores sin sistemas de retención infantil. Hay que recordar que el cinturón no nos lo tenemos que poner para que no nos multen, el cinturón nos lo tenemos que poner porque nos puede salvar la vida, la nuestra y la de todos los que llevemos en nuestro vehículo, incluidos los niños, que son las víctimas más indefensas”.

El objetivo de esta campaña ha sido concienciar de la importancia que tiene el uso de sistemas de seguridad no sólo en las vías interurbanas sino también en las vías urbanas. Según los datos de Tráfico, en el año 2015 un 23 % de los fallecidos usuarios de turismos en carretera no utilizaban el cinturón de seguridad elevándose el porcentaje hasta el 30 % en el caso de las vía urbanas.

Fernando Salguero ha insistido que es “inexcusable” el uso de esos dispositivos de seguridad, cinturones y sistemas de retención infantil, añadiendo que antes de poner en marcha el motor hay que ponerse el cinturón. El concejal de Movilidad y Seguridad también destacó el papel de la Policía Local en las campañas de seguridad vial, un cuerpo de pionero en Castilla y León en el control de uso de drogas en conductores.

El Reglamento General de Circulación establece que los conductores y ocupantes de vehículos deben utilizar los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención homologados correctamente abrochados tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Además, establece la prohibición de circular con menores de doce años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto.

Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los menores de doce años podrán utilizar como tal dispositivo los propios cinturones de seguridad para adultos de los que estén dotados los asientos delanteros.

No cumplir esta norma es una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné.