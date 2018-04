León Despierta exige que se emita el bando municipal de limpieza de solares Óscar Fuentes, portavoz de León Despierta. Esta grupo municipal ha solicitado esta acción en la Comisión de Seguridad, ya que considera «fundamental» actuar con previsión LEONOTICIAS Miércoles, 25 abril 2018, 10:51

Ante la abundancia de precipitaciones que se ha producido este invierno, León Despierta ha solicitado información en la Comisión de Seguridad acerca de la limpieza de solares, «que aún no se ha pronunciado al respecto», por lo que esperan que se dé respuesta «en este tiempo y se emitirá dicho bando en caso de no haberse hecho ya».

«Es fundamental actuar con la suficiente previsión puesto que dada la falta de un parque provincial y del que dudamos de su efectividad de la manera que pretenden hacerlo, es muy probable que sean nuestros bomberos los que tengan que hacerse cargo y aunque haya aumentado su número, es aún insuficiente y más con la responsabilidad añadida que cumplen», afirman.

Es «fundamental», aseveran desde León Despierta, para evitar «no sólo desgracias materiales que la carga de trabajo sea razonable por lo que menores incidencias dentro del municipio, permitirán una mejor actuación en la totalidad del área que deben cubrir».

También quieren resaltar la importancia de que el Ayuntamiento «conserve en perfecto estado de limpieza cualquier solar de responsabilidad municipal no sólo ahora, cuando puede aumentar la peligrosidad, sino todo el año». «No se puede pedir responsabilidad a la población si no se cumple previamente con la propia», añaden.

En la misma comisión, León Despierta también ha reclamado que el Ayuntamiento de León intervenga en el Consorcio del Polígono Industrial de Onzonilla para que los sectores próximos a la estación de ITV sean «reparados» ya que el estado que presentan es «deplorable».