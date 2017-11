León en Común «no ve viable» el proyecto urbanístico de La Granja La formación política estima que «en una ciudad con un gran centro comercial casi vacío y con una de cada tres viviendas vacías, no se entiende que se quieran construir 1475 nuevas residencias y otra gran superficie» LEONOTICIAS León Viernes, 24 noviembre 2017, 17:50

Según un informe del Procurador del Común de junio de 2013, una de cada tres viviendas de León está vacía, situándose León como la séptima provincia de España con mayor porcentaje de residencias sin habitar.

Este dato, para León en Común, indica que «parece evidente que, en una ciudad que pierde población y con otra gran superficie prácticamente vacía en Eras de Renueva, no tiene sentido proyectar un nuevo complejo». En un comunicado enviado a los medios, entienden que «para justificar su viabilidad se han lanzado desde sus promotores, tanto políticos como privados, una serie de falacias que conviene analizar».

León en Común señala que «la que más se repite, sin duda, es la que dice que se generarán 260 empleos. Esta teoría cortoplacista no se cumple si se profundiza un poco en la cuestión. Si la población no tiene mayor capacidad de consumo, lo que se consigue al sumar una nueva gran superficie a la ciudad es que la gente deje de comprar donde lo ha hecho hasta ahora para consumir en el centro comercial. No se genera consumo, se cambia de sitio».

De esta forma, «lejos de aumentar los puestos de trabajo disponibles, lo que ocurre es que otras tiendas quiebran al ver reducido su negocio. Esta conclusión se ceba especialmente con el pequeño comercio local, que no puede competir con las grandes cadenas y se ve obligado a echar el cierre».

Por tanto, el grupo político asegura que «el efecto real sobre el empleo es que dejamos en el paro a las autónomas y autónomos que regentan el pequeño comercio y a sus trabajadoras y trabajadores. Se concluye pues que, lejos de crearse empleo, se destruye en las pymes para ser sustituido por empleo precario y mal pagado en las grandes cadenas. Un clavo más en el ataúd del pequeño comercio».