León aprueba 145 millones de presupuesto para 2018 e impulsa el desarrollo del sector de La Granja La oposición rechaza en bloque unas cuentas «tardías y que no solucionan la emergencia social» de la capital | El pleno aprueba un expediente expropietario para avanzar en la urbanización de La Serna y la implantación de un centro comercial y 1.500 viviendas León Viernes, 27 abril 2018

A las puertas de finalizar abril y tras estar bajo la lupa de Hacienda, el Ayuntamiento de León da luz verde a los presupuestos de 2018. 145.155.224 millones de euros que salieron adelante tan sólo con el voto favorable de PP y Ciudadanos.

Por su parte, la oposición, en bloque, mostró su rechazo a unas cuentas que no sólo llegan tarde sino que carecen de un proyecto de ciudad, que no resolverán la emergencia social y laboral de León y que salen adelante gracias al intercambio «de cromos» de la peatonalización de Ordoño II por los presupuestos.

Y así lo remarcó Concha Lucas (León en Común) que emplazó al equipo de gobierno a «levantar la vista de sus ombligos» para tomar conciencia de la situación que vive la ciudad. De ahí que advirtiese que el aprobado este jueves es el presupuesto de la «despoblación». «Gracias al apoyo a Ciudadanos para no peatonalizar aquí tiene su respaldo para sacar adelante los presupuestos».

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Diez, lamentó que en los presupuestos no contemplen ni una sola inversión, perdiendo la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Edusi para implantar políticas innovadoras. Además, lamentó el tiempo perdido con unos presupuestos comenzarán a funcionar en mayo.

«No es un proyecto hecho para el futuro de León y los leoneses y, por lógica, este no es nuestro modelo de ciudad. Es un presupuestos es conservador, cicatero y poco ambiciosos que no pone énfasis ni en el empleo ni en los leoneses», remarcó Diez.

Impulso al sector de la Granja

Fue el punto más importante del pleno ordinario del mes abril en el que se dio luz verde al expediente expropiatorio de terrenos para avanzar en el desarrollo del sector de La Granja, donde se prevé la implantación de un centro comercial y 1.500 viviendas.

Punto que fue rechazado por León Despierta y León en Común al entender de «lesiva» la operación. «No tiene sentido ampliar la superficie urbana del municipio dado que se traducirá en un aumento del gasto del municipio. Creemos que hay otros lugares más apropiados para que se asiente esa empresa», remarcó Victoria Rodríguez (León en Común).

Pleno en el que además salió adelante una moción para exigir la implantación de una prueba de acceso a la Universidad única en toda España (EBAU) y que defendieron en bloque todos los partidos políticos.

También desde León en Común y León Despierta que, si bien, votaron en contra al recordar que es la propia Castilla y León la fija los criterios tan elevados en los exámenes de la EBAU, siendo necesario que el profesorado se replantee los contenidos. «No podemos pretender que el resto de comunidades se adapten a la imposición de Castilla y León».

Por último, se dio luz verde a una moción en defensa de una sanidad pública, con la abstención de PP y C´s al entender que contenía profundos sesgos políticos.