José Antonio Diez asegura que nunca ha incluido un máster en su currículum y que tan sólo es «un error de la página» José Antonio Diez, durante la rueda de prensa. / Sandra Santos El socilista defiende que nunca ha incluido ese estudio en su currículo y que sólo se trata de un error de transcripción de quien incluyó los datos en la página I. SANTOS León Miércoles, 27 junio 2018, 14:14

«Un error puntual, provocado por quien publicó los datos» en el portal de trasparencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así lo ha calificado este miércoles el concejal socialista del Ayuntamiento de León quien ha invitado a todos los interesados a «tirar de hemeroteca» y comprobar que en ningún caso el ha presentado su currículum con ese dato.

Más información José Antonio Diez corrige su currículum en el portal de trasparencia del PSOE tras incluir un máster no realizado

«En la página del partido aparece un máster en hidrogeología que no tengo», ha insistido Diez, que recordó que «en todos los currículos que os he presentado en múltiples ocasiones no está ese máster». El concejal socialista también afirmó que en la web aparecen otros errores. «En una parte pone que estoy casado y en otra que estoy soltero en la misma página», insistió José Antonio Diez.

El edil socialista concluyó asegurando que todo es «un error de una página que yo no manejo» y que se cambiará porque «yo ni me había dado cuenta» hasta que se publicó en los medios.