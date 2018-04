José Antonio Diez afirma que «no toca todavía» confirmar pugnará por la Alcaldía de León José Antonio, en las primarias provinciales. «Todavía no he tomado la decisión; hasta principios de junio no hay que presentar los candidatos para las primarias y queda un mes y medio» E.F.G. Lunes, 16 abril 2018, 20:26

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, manifestó hoy, una vez conocido el calendario de primarias aprobado por el pleno de la Comisión Ejecutiva autonómica, que «no toca todavía» hablar de si concurrirá o no a ese proceso. Aunque se da por hecho que sí se presentará, Diez evitó confirmarlo.

«Todavía no he tomado la decisión; hasta principios de junio no hay que presentar los candidatos para las primarias y queda un mes y medio», señaló antes de añadir que está centrado en su labor como portavoz en la capital leonesa y reiterar que considera que no es el momento para pronunciarse al respecto.