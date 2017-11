Javier Alfonso Cendón: «Las divisiones nos han traído problemas, y no nos lo volverían a perdonar» I. Santos El ganador de las primarias del PSOE de León aboga por la unidad como una de sus premisas para el nuevo mandato para el que será ratificado en el congreso del 2 de diciembre S.GALLO Domingo, 19 noviembre 2017, 23:09

Ha resultado ganador de las dos vueltas de las primarias socialistas, primero desbancando de la lucha por la Secretaría General del partido en León a a José Antonio Díez y luego venciendo, de forma muy ajustada, al otro candidato, Diego Moreno. Ahora insiste en que quiere un proyecto “integrador” en el que tengan cabida “todas las sensibilidades” y donde la militancia juegue “un papel central”. En un pequeño respiro entre felicitación y felicitación apura un segundo para llamar a su abuela y comunicarle la buena noticia. “Abuelita, hemos ganado”, anuncia con una gran sonrisa.

La primera medida y en lo que nos vamos a centrar a partir de ahora es en unir un partido, con un proyecto integrador y que lance un proyecto ganador, de futuro tanto para la provincia como para el partido. Voy a esforzarme para que salgamos unidos y recuperemos lo que siempre hemos sido, porque cuando el PSOE está unido, es imparable.

Era el más desconocido de los tres, eso es una evidencia, y entre los tres candidatos yo era el único que no había tenido un cargo, por lo tanto la militancia de fuera de León me conocía mucho menos. Pero creo que esa falta de experiencia no será un punto negativo, porque he participado orgánicamente de forma muy activa en otras organizaciones.

La unidad, y es en lo que me voy a centrar, en conseguir la unidad del partido, porque ha sido nuestra gran lacra. Las divisiones y la guerra interna son lo que nos han traído problemas, y la ciudadanía y la militancia no nos lo volverían a perdonar. Insisto en que voy a esforzarme al máximo por integrar a todas y a todos.

Les tendremos en cuenta para que formen parte de la ejecutiva del partido. Integrar a todas las candidaturas, que el proyecto sea de todos y que aglutine a todas las sensibilidades del partido, aunque todavía no hemos hablado nada. Ahora nos tenemos que centrar en estas semanas lo primero, en la ponencia marco, en hacer un buen congreso en el que haya debate y decidamos entre todos cómo queremos que sea nuestro partido y el proyecto de provincia. Lo primero es elegir a los delegados, las mejores y los mejores, los que mejor puedan debatir y defender al Partido Socialista, hacer un buen congreso y salir unidos de ahí, ese es mi objetivo.

Lo bueno de ahora es que ha habido mucha ilusión, mucha gente que ha depositado ilusión en un proceso en el que hemos decidido toda la militancia y eso es la grandeza. Ahora está en mí y en la gente que me va a acompañar, que sepamos canalizar esa energía y ese apoyo, pero no puede ser de otra manera que para unirnos. Cuando vamos unidos somos imparables, y de verdad que voy a esforzarme para conseguirlo.

Que necesitamos unidad. También para cambiar las cosas con decencia y humildad, que son las dos señas de identidad del PSOE. Tenemos que dar participación a todos los compañeros, a todas las sensiblidades y hacer que la militancia ocupe un papel central dentro de la militancia del partido.

Ha quedado claro en la campaña, hemos coincido los tres en una defensa del carbón autóctono y de nuestras térmicas. Exigir que se modernice, pero siempre quemando nuestro carbón, el carbón autóctono.