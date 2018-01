IzAb León sugiere a la oposición en el Ayuntamiento que presente una moción para disolver el pleno Imagen de un pleno del Ayuntamiento de León. Asegura que las privatizaciones que percibe en la mayor parte de los servicios hace inservible el pleno LEONOTICIAS León Viernes, 5 enero 2018, 21:25

IzAb León ha solicitado este viernes a la oposición en el Ayuntamiento que presente una moción para disolver el pleno. Lo ha hecho «a sabiendas de que el propio PP, y sus “colegas” de Ciudadanos, ya han convertido en un mero trámite de adorno los plenos municipales y la actividad de los munícipes de León».

En un comunicado Izquierda Abierta también ha asegurado que «la gestión que se viene desarrollando en la ciudad puede ser ejercitada perfectamente por la plantilla municipal, dado que ante cualquier decisión se opta por privatizar contratando a empresas».

«Para eso no se necesita un gestro político, con un intermediario que asegure la legalidad del “traspaso de poderes” y facilite los pagos León funcionaría exactamente igual que ahora», concluye en un comunicado en el que denuncia la presencia de empresas externas en la mayor parte de los servicios municipales.

«El ansia privatizadora del PP ha dejado sin contenido la gestión política y vaciado el pleno a mero trámite. Por tanto disolverlo no solo no cambiaría nada, puede que ahorrase dinero, los efectos no modificarían en absoluto el transcurso de la legislatura y las decisiones se seguirían tomando por las mismas personas y sociedades. El PP y Ciudadanos están demostrando que su modo de hacer política es escurrir el bulto, no gestionar, hacer las veces de buen pagador con dinero de todos y un peligro para cualquier administración pública que pretenda servir al ciudadano, en vez de repartir dividendos a empresas con dinero público, que es en lo que se ha convertido León», sentencia la IzAB en el citado comunicado de prensa.