IUconsidera «intolerables» las listas de espera en la sanidad pública de los hospitales de León y del Bierzo El grupo denuncia los hechos como «la estrategia del PP en Castilla y León para encaminarnos a la sanidad privada ante el caos generado por su gestión de lo público» LEONOTICIAS Jueves, 7 diciembre 2017, 14:25

IU se une a la denuncia del sindicato de enfermería respecto a que se está cubriendo con el mismo personal varios servicios, lo cual «es muy grave y supone un deterioro de la calidad y el servicio».

Para Izquierda Unida de León es «indignante que el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León alegue que no hay profesionales desempleados». “Qué suerte tenemos que, según la Junta no hay desempleo –manifiesta la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, Eloina Terrón -, pues no encuentra profesionales actualmente desempleados para contratar y cubrir las plazas necesarias en los centros de salud y los hospitales de la provincia”. Sin embargo, mientras, no para de aumentar el número de jóvenes preparados y formados en las Facultades de Medicina y de Enfermería que se están marchando a otras regiones y países para poder encontrar empleo, y sorprendentemente “aquí la Junta no puede contratar porque no encuentra profesionales desempleados”.

“La causa real son las condiciones de extrema precariedad en la contratación las que hacen que los profesionales preparados huyan de la precariedad que les ofrece las políticas sanitarias del PP. Por eso el personal sanitario en desempleo se marcha a otras comunidades y a otros países que les ofrecen condiciones laborales y profesionales mucho mejores”, explica Eloina Terrón.