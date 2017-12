La investigación intentará determinar si los jugadores intimidaron a la menor Los jugadores, a su llegada al domicilio para un registro. Llamados a declarar el padre de la menor de Aranda, sus dos hermanas y otras dos menores BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 28 diciembre 2017, 18:38

La investigación del caso de una menor supuestamente agredida sexualmente por tres exfutbolistas de la Arandina CF -dos de ellos leoneses- se centrará ahora en matizar, a través de las pruebas, si hubo intimidación o no, mientras que las defensas de los acusados han pedido respeto a la presunción de inocencia.

«Tenemos que matizar exactamente si hubo intimidación o no, si es agresión o es abuso», ha explicado hoy a Efe el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, quien ha asegurado que hasta el momento existen suficientes pruebas de cargo. No obstante, ha precisado que aún hay que terminar de recoger todas los fundamentos posibles «para que no haya posibilidad de duda».

El próximo 2 de enero se retomarán las declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda de Duero a diversos testigos de este caso con la presencia de dos menores, mientras que para el 4 de enero están citados el padre, el tío y la prima de la menor presuntamente agredida sexualmente, además de una psicóloga que la trataba antes del caso. Para el 9 de enero, ya en dependencias judiciales de la capital de Burgos, han sido llamadas dos hermanas de la menor.

Como representante de la acusación popular, Luis Antonio Calvo ha confirmado a Efe que se ha opuesto al recurso de la defensa para la puesta en libertad de los tres futbolistas denunciados. En contra de lo manifestado por los abogados defensores en el sentido de que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas, Calvo ha mantenido ante la elevada pena a la que se pueden enfrentar, que puede llegar a 15 años de reclusión, podrían huir con la ayuda de sus padres.

Si bien los futbolistas acusados «en ningún momento han reconocido que sabían que era una menor, sí reconocen cosas que hacen pensar que lo sabían», ya que uno de ellos es entrenador de fútbol de compañeros de clase de la presunta víctima, ha agregado.