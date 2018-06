Informativo leonoticias | 'León al día' 28 de junio Informativo 'León al Día'. / Sandra Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Jueves, 28 junio 2018, 21:53

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este jueves 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

Es la noticia que nunca quisimos dar. Una noticia que se podía haber evitado si el sentido común se hubiera impuesto. Si algo tan básico como no coger el coche cuando se ha consumido alcohol fuera una máxima respetada por todos. Pero hoy no ha sido así y nuestra misión no es otra que contarlo, esperando que sea la última vez. Un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia ha acabado con la vida de un matrimonio guipuzcoano cuando se encontraban haciendo el Camino de Santiago en bicicleta junto a su hijo. El atropello, que ha tenido lugar en el término municipal de Matallana de Valmadrigal ha segado de un plumazo la vida de una familia. El hijo menor del matrimonio, que también se encontraba realizando el Camino, ha sufrido heridas leves. Es la sinrazón con la que abrimos este informativo, esperando no volver a hacerlo nunca más. Es jueves, 28 de junio, bienvenidos a León al Día.

Los trabajadores de Vestas salen a la calle para defender los puestos de trabajo ante la falta de información de la empresa danesa. Un seguimiento del 90% según las cifras que manejan los sindicatos en el primer día de paros que continuará en el tiempo si la situación no cambia.

Las primeras informaciones de un posible cierre de líneas llegaban en 2017 y en ellas fuentes oficiales de la empresa aseguraban que sólo desaparecerían dos líneas, «que al final se han convertido en cuatro», por lo que los trabajadores no confían en los comunicados de la empresa y se sienten engañados.

En los últimos días, Vestas comunicó a algunos de los trabajadores de las líneas que desaparecían su nueva ubicación, pero desde los sindicatos consideran que sólo es una estrategia para que cesen los paros, desde los que se defiende que sin soluciones las movilizaciones continuarán.