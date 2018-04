'Iglesia por el trabajo decente' suma fuerzas en León ante el 1 de mayo Organiza este viernes un videoforum y anima a participar el próximo día 30 en la eucaristía por las víctimas del trabajo en la Parroquia de Jesús Divino Obrero LEONOTICIAS Viernes, 27 abril 2018, 14:38

La plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente', que en la Diócesis de León agrupa a Cáritas, a la Hermandad Obrera de Acción Católica, (Hoac), a la Conferencia Española de Religiosos (Confer), a Pastoral Obrera, al Movimiento Rural Cristiano y a la Pastoral Universitaria, es una iniciativa que se ha puesto en marcha recientemente en la Iglesia española y que ha unido a distintas realidades eclesiales para tener una presencia destacada en los actos del próximo Primero de Mayo, Día del Trabajo, con el lema 'Sumando fuerzas por un trabajo decente'.

En la Diócesis de León esta plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente', además de participar en los actos del Día del Trabajo el próximo martes día 1 de mayo, ha organizado un programa de actividades bajo el título 'Trabajo digno para una sociedad decente' que comienza este viernes, viernes día 27, a las 19 horas en el Colegio Virgen Blanca, con un videoforum que incluye la proyección de la película 'Dos días y una noche'.

Para el próximo lunes día 30 de abril, a las 20 horas en la Parroquia de Jesús Divino Obrero esta plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente' anima a participar en una eucaristía especial «por las víctimas del trabajo». Y ya el martes, 1 de mayo, la plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente' se sumará a los actos del Día del Trabajo.

Y ante ese Primero de Mayo la plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente' acaba de hacer público un manifiesto en el que bajo el título 'Sumando fuerzas por una trabajo decente' se asegura que todas las entidades de esta iniciativa «unimos nuestras voces y fuerzas en este 1º de Mayo, fiesta de los trabajadores y de San José obrero, para celebrar el sentido creador del trabajo, clave para el desarrollo humano, integral y solidario, y para denunciar la falta del trabajo decente para todas y todos en nuestra sociedad». Un mensaje en el que se subraya que «como Iglesia, que quiere ser buena noticia en nuestro mundo, nos hacemos presentes y nos posicionamos en contra de aquellas situaciones que atentan contra la dignidad de las personas».

En este manifiesto se constata que «el sistema configura una sociedad donde el trabajo no es un bien para la vida sino un instrumento al servicio del capital por encima de la persona» en el que «la deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión social». Un diagnóstico que se concreta en cifras puesto que «nuestro actual sistema económico se apoya en un mercado laboral caracterizado por los elevados índices de desempleo (más de 3,7 millones de parados según la última EPA) y de la temporalidad, la pobreza de muchos trabajadores, la precariedad de las redes de protección social (especialmente en lo que se refiere a las coberturas por desempleo y la cuantía de las pensiones), los bajos salarios, el incremento de la inseguridad laboral, la reducida representación y participación sindical, y las dificultades para conciliar vida laboral y familiar».

Defensa y reivindicación

Y ante esta situación, que en este manifiesto se califica como un «injusto marco laboral y social en el que se esconden dramáticas historias personales de frustración, inseguridad y explotación, de las que somos testigos directos porque compartimos la vida con las personas que las sufren y las padecemos, también con frecuencia, en nuestras propias vidas», la plataforma 'Iglesia por el Trabajo Decente' defiende y reivindica, desde la Diócesis de León, «situar a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones laborales y del trabajo; proteger el derecho al trabajo decente para posibilitar un desarrollo integral de la persona, donde el trabajo sea generador de dignidad para la vida; lograr la igualdad de oportunidades y trato para todos los hombres y todas las mujeres; garantizar que el trabajo permita desarrollar nuestra vocación y sirva para aportar nuestros dones a la construcción de la sociedad desde el bien común; reconocer social y jurídicamente el trabajo reproductivo, para poner en valor aquellos trabajos de cuidados que posibilitan y sostienen la vida; afirmar la seguridad y la salud en nuestro ámbito de trabajo, bajo unas condiciones laborales que no atenten contra la integridad física y psíquica de la persona, y que garanticen la protección social del trabajador; alcanzar libertad en la empresa para que, como personas expresemos nuestras opiniones, podamos ejercer nuestro derecho a organizarnos colectivamente y participemos de las decisiones que afectan a nuestras vidas; promover la conciliación real laboral y familiar, mediante la creación de ritmos y mecanismos que posibiliten el desarrollo integral de la persona en la esfera laboral, familiar, cultural y espiritual; y lograr que el acceso a los derechos para una vida digna, como sanidad, vivienda o educación, entre otros, no estén condicionados a tener o no un trabajo».