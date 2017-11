Herrera apuesta por actuaciones «integrales e integradas» en la atención de los trastornos mentales

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó este miércoles que las enfermedades mentales, indicó, son trastornos «muy complejos» que requieren actuaciones «integrales e integradas» como las que apuntó lleva a cabo la Administración autonómica en diferentes áreas de gestión de sus competencias en la materia.

El empleo, señaló el presidente, «es siempre el mejor instrumento de integración» y las iniciativas en este sentido permitieron que en 2016, hasta 1.400 personas que padecían este tipo de enfermedades pudieran participar en alguna iniciativa vinculada al ámbito laboral; y que 425 de ellas, lograsen un contrato. Se ha pasado, añadió, de una visión asistencial a la plena integración, en un recorrido que reconoció que avanza aunque aún queda mucho trabajo por hacer.

Juan Vicente Herrera subrayó este miércoles la labor ejemplar de la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de León, Alfaem, que recibió el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos.

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió el colectivo es merecedor de este premio y de la colaboración económica, humana y técnica de la Junta, que se materializa, dijo, entre otros aspectos, en la reciente construcción del centro residencial de Alfaem, que calificó de «modélico».

Los 25 años de Alfaem

Herrera hizo estas declaraciones durante su intervención en la entrega del Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos, que reconoce la trayectoria de un colectivo que la pasada primavera cumplió 25 años y que nació con 40 miembros. El recorrido de Alfaem deja un balance de un millar de personas atendidas por el centenar de trabajadores con los que cuenta en la actualidad.

La presidenta de Alfaem, Ascensión Sedano, recordó el origen del colectivo, cuando los pacientes del centro psiquiátrico Santa Isabel salieron de vacaciones en Navidad y ya no pudieron volver al centro y sus familias no sabían qué hacer. La reforma psiquiátrica estaba sobre el papel, pero en la realidad no había nada que lo reemplazará y tuvieron que reunirse en cafeterías para buscar soluciones. Sin sede y sin medios, el 11 de abril de 1992 constituyeron formalmente la Asociación Leonesa de Familiares, Amigos y Enfermos Mentales.

Empezaron a llegar, rememoró, poco a poco, los primeros voluntarios profesionales y grupos de ayuda mutua para las familias y apoyo en los domicilios. Después, los talleres de costura y manualidades dieron paso a los ocupacionales, en 1995, en León y en la delegación de Ponferrada, posteriormente. «Los sueños cumplidos durante estos años hacen de este premio un cierre inolvidable a una etapa cargada de ilusión, trabajo y mucho corazón», subrayó Conde.

Su actividad alcanza ahora a toda la provincia leonesa a través de Alfaem Salud Mental León, la Fundación Alfaem y Alfaem La Senda, su centro ocupacional y laboral, a los que se sumó la residencia abierta este año. La entidad también desarrolla programas de promoción de la autonomía personal, cuenta con viviendas supervisadas y presta servicios de estimulación cognitiva, habilitación psicosocial, habilitación y terapia ocupacional, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal y de la integración social.

Queda mucho camino por recorrer y después de este premio que reciben «con orgullo y humildad», hacen un llamamiento a toda la sociedad para que dentro de otros 25 años la salud mental ocupe el lugar que se merece. «Que las personas con problemas de salud mental pasen a ser definitivamente ciudadanos de pleno derecho», reclamó antes de pedir -para lograrlo- el compromiso de todas las administraciones y la participación de empresarios, periodistas, jueces o profesores, entre otros, para derribar «los muros invisibles del estigma y absurdos prejuicios».

El jurado que otorgó el premio estuvo compuesto por José Antonio Gutiérrez Sevilla, director de la Academia Básica del Aire, Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León, Ana del Ser, presidenta de la Audiencia Provincial de León, Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina de Ponferrada, José Luis Ulibarri, presidente del Diario de León, Javier Amoedo, Procurador del Común, Luis Alberto Gómez García, decano de los jueces de León, Julio Andrés Gutiérrez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civily y Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León, quien ejerció como secretario.

Al acto también asistieron entre otros el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes; el secretario general de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández; el alcalde de León, Antonio Silván, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo; el delegado territorial, Guillermo García; y la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata.